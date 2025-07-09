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暑期打工旺季至 勞團揭「3大行業」成違法低薪大戶

2025/07/09 16:01

最低工資上路，今日台灣勞工陣線與多個社福團體共同揭露，3大低薪違法大戶。（記者李靚慧攝）最低工資上路，今日台灣勞工陣線與多個社福團體共同揭露，3大低薪違法大戶。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕暑假正式展開，正是青年打工與職場新鮮人的就業旺季，但據台灣勞工陣線檢視最新數據，｢批發及零售業｣、「住宿及餐飲業」及「支援服務業」，已成違反勞基法的「大戶」，包括未依規定給足工資及加班費、違反工作時間及休息休假規定，其中僅違反工時及工資條款的案件，就高達違規案件的逾半比例。

台灣勞工陣線長期關注國內雇主違反勞基法、最低工資法的情形，追蹤勞動部的勞動檢查年報，2023年度全國合計勞檢3萬8169場次，查獲違法廠家8173家，違法項數總達1萬1442項。其中違反延長工時工資規定占21.86%最多，其次是違反正常工作時間達11.43%、違反延長工作時間的占11.40%，違反未依規定工資應全額給付占10.56%。

勞陣進一步分析行業違規比例，發現青年就業人數佔比達17.24％的「批發及零售業」、佔比12.61％的「住宿及餐飲業」及「支援服務業」是勞檢違法率最高的前３名。特別是「支援服務業」的勞檢違法項次高居所有業別之首。

台灣少年權益與福利促進聯盟副祕書長張祐嘉直言，超過9成初任青年具大學以上學歷，卻有近2成以基本工資起薪，凸顯青年起薪長期偏低、職場升遷不透明，甚至遭遇雇主違法卻不知如何求助等嚴重狀況。

勞工陣線祕書長楊書瑋指出，最低工資已連9漲，但仍有許多業者視法令為無物，讓人質疑是裁罰力道不足？還是執法強度不夠？根據勞檢統計，業者違法次數最多的項目為「未依法支付加班費」或「違反加班時間」，質疑若持續放任違法，青年與中高齡勞工都將淪為不肖業者剝削的主要受害者。

楊書瑋更以數據，駁斥工商團體經常以「提高最低工資造成物價上漲、失業增加」的論點，強調根據資料顯示，即便近年最低工資連九漲，反而出現失業率微幅下修、勞參率提高的趨勢，CPI則是相對穩定，可見最低提升工資，有利於低薪族群的基本生活支持以及鼓勵就業的效益。

台少盟呼籲，政府應將青年納入勞動政策核心，儘速推動《勞動教育促進法》，針對以最低工資起薪的產業與職類，應積極建立審查與改善機制，避免企業將最低工資當作最高標準。勞團更要求勞動部，應加強稽查勞檢違法占比偏高的產業，以及曾有違反最低工資給付事實的業者，確實落實勞基法與最低工資法的最低保障標準。

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