晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

財劃法徵詢會議 高市財政局：不反對修法 但要公平合理

2025/03/06 16:39

財政部今邀集地方政府及學者專家討論財劃法。（財政部提供）財政部今邀集地方政府及學者專家討論財劃法。（財政部提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今邀集地方政府及學者專家召開財劃法意見徵詢會議，由財政部長莊翠雲及行政院主計長陳淑姿共同主持。高雄市財政局長陳勇勝表示，高雄市不反對財劃法修法，但要在公平合理的條件下去修，考量城鄉差距因素等，例如高雄市土面積比台北市大了11倍，須考量城鄉建設發展需求。

立法院去年底三讀通過財劃法修正案，財政部初步試算，中央必須多釋出統籌稅款3753億元給地方、增幅逾8成，且以財源最充裕的台北市增加416億元最多，新北市增374億元次之；若以增幅來看，連江縣暴增3.58倍最驚人，新竹縣市、花蓮、金門、台東、宜蘭縣均增2倍以上，但台南、高雄市僅增約5成敬陪末座。考量確有窒礙難行之處，行政院27日通過財劃法修正覆議案。

財政部今召開「各級政府財政收支劃分及中央統籌分配稅款分配指標意見徵詢會議」，除新竹縣市、苗栗及南投縣未派員參加外，其餘縣市均派代表，高雄及台南市更派副市長出席會議。

陳勇勝受訪表示，財政部提出的方向，是先彌補基準財政收支，再回到基本建設需求及財政努力，去年地方提出的80個指標已有共識出來，這是好事，這麼重要的事本來就是要22縣市一起討論；就高雄而言，很多指標也不是特地為了高雄，有些城鄉差距因素要考量，比如人口面積，高雄市比台北大了11倍，整個城鄉建設發展的需求須納入考量。

另外，人口結構的改變也要考量，例如高齡化的社福支出，這都是需要經費挹注，本來公式有財政努力。他指出，高雄市營利事業營業額從4年前的4.5兆元，去年突破6兆元，帶來國稅及地方稅增加，對財源是好事，中央要給誘因；整體而言，財劃法修法涉及22縣市，每個縣市對分配指標有不同考量，「我們不反對修法，但要站在比較公平合理的條件下去修」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財