財劃法徵詢會議 高市財政局：不反對修法 但要公平合理

財政部今邀集地方政府及學者專家討論財劃法。（財政部提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今邀集地方政府及學者專家召開財劃法意見徵詢會議，由財政部長莊翠雲及行政院主計長陳淑姿共同主持。高雄市財政局長陳勇勝表示，高雄市不反對財劃法修法，但要在公平合理的條件下去修，考量城鄉差距因素等，例如高雄市土面積比台北市大了11倍，須考量城鄉建設發展需求。

立法院去年底三讀通過財劃法修正案，財政部初步試算，中央必須多釋出統籌稅款3753億元給地方、增幅逾8成，且以財源最充裕的台北市增加416億元最多，新北市增374億元次之；若以增幅來看，連江縣暴增3.58倍最驚人，新竹縣市、花蓮、金門、台東、宜蘭縣均增2倍以上，但台南、高雄市僅增約5成敬陪末座。考量確有窒礙難行之處，行政院27日通過財劃法修正覆議案。

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財政部今召開「各級政府財政收支劃分及中央統籌分配稅款分配指標意見徵詢會議」，除新竹縣市、苗栗及南投縣未派員參加外，其餘縣市均派代表，高雄及台南市更派副市長出席會議。

陳勇勝受訪表示，財政部提出的方向，是先彌補基準財政收支，再回到基本建設需求及財政努力，去年地方提出的80個指標已有共識出來，這是好事，這麼重要的事本來就是要22縣市一起討論；就高雄而言，很多指標也不是特地為了高雄，有些城鄉差距因素要考量，比如人口面積，高雄市比台北大了11倍，整個城鄉建設發展的需求須納入考量。

另外，人口結構的改變也要考量，例如高齡化的社福支出，這都是需要經費挹注，本來公式有財政努力。他指出，高雄市營利事業營業額從4年前的4.5兆元，去年突破6兆元，帶來國稅及地方稅增加，對財源是好事，中央要給誘因；整體而言，財劃法修法涉及22縣市，每個縣市對分配指標有不同考量，「我們不反對修法，但要站在比較公平合理的條件下去修」。

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