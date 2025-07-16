不僅課50％關稅 美貿易代表對巴西啟動301調查

美貿易代表週二對巴西啟動301調查（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕不僅威脅課50%關稅，彭博報導，美國貿易代表辦公室週二對巴西的貿易行為展開301調查，調查巴西是否不公平地限制美國對該國的出口。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）在一份聲明中說，我已經確定，巴西的關稅和非關稅壁壘值得進行徹底調查，並可能採取回應行動。

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這項調查是根據1974年貿易法第301條進行的，將調查巴西的做法和政策「與數位貿易和電子支付服務有關、不公平的優惠關稅、反腐敗干預、知識產權保護、乙醇市場准入和非法砍伐森林。

川普上週表示，他將指示葛里爾立即展開301調查，理由是他所說的「巴西對美國公司的數字貿易活動以及其他不公平貿易行為的持續攻擊」。

這封寫給巴西的信還說，他（川普）將從8月1日開始對該國徵收50%的關稅，理由是該國對前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro） 的待遇，博爾索納羅是1位右翼民粹主義領導人，因涉嫌政變未遂而面臨指控。川普呼籲巴西撤銷指控，將其定性為“獵巫行動”。

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