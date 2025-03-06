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弱勢美元即將來臨？專家解析川普國會演說沒講的秘密

2025/03/06 15:05

專家表示，川普的核心政策是振興國內製造業，而要達此目標，只打關稅戰是不夠，還需1個更弱勢的美元。（路透）專家表示，川普的核心政策是振興國內製造業，而要達此目標，只打關稅戰是不夠，還需1個更弱勢的美元。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普週二晚間在國會發表的重要演講中，最關鍵的可能不是他說了什麼，而是他沒有說的話，那就是「強勢美元」，專家表示，川普的核心政策是振興國內製造業，而要達此目標，只打關稅戰是不夠，還需1個更弱勢的美元，若美元維持強勢，就會削弱關稅的作用。

外媒報導，儘管近幾週美元在國際外匯市場上持續走軟，但川普甚至沒有口頭提及「強勢美元」這一概念，更不用說支持任何實質性的強勢美元政策。

這與「特朗普1.0」時期形成了巨大變化。當時，他受經濟顧問庫德洛「強勢美元」的影響。

此外，儘管最近股市動盪，川普既沒有表示市場被超賣，也沒有暗示股市將迎來大幅反彈，更別提財政部或聯準會可能採取行動來推動道瓊指數回升。

市場對此感到非常驚訝，本以為他至少會提1句「強勢美元」，但他完全沒有提及。

過去幾週，MarketWatch專欄作家Brett Arends在退休投資組合中配置一些日元、瑞郎、歐元、英鎊以及新興市場貨幣。此外，在國際股票上的配置比例遠高於全球指數，而後者大約65%投資於美國市場。

Brett Arends避免在投資中做出激進決策，也沒有押注會改變人生的大額賭注。但之所以在IRA帳戶中做上述調整，是因為存在1個簡單而基本的邏輯，而週二晚上的這場長篇演講似乎進一步證實了它。

「川普需要1個更弱勢的美元」，如果美國對加拿大、墨西哥或中國等國的進口商品徵收關稅，以幫助本國製造業，那麼如果這些國家的貨幣兌美元貶值，就會削弱關稅的作用。

關稅的目的是讓進口商品在美國市場變得更貴，從而幫助本土製造商提高競爭力。但如果出口國的貨幣對美元貶值，這些進口商品的價格又會相對降低，抵消關稅的影響。

目前，美元相對於其他貨幣要麼是昂貴的，要麼是極其昂貴的。根據聯準會追蹤的1項指標，美元目前的市值至少達到2000年代中期以來的最高水平。

今年年初，華爾街投行摩根大通表示，美元市值比50年平均水平高出「兩倍標準差」，並且仍然「違背了重力法則」。瑞士投資公司Lombard Odier去年夏天估算，美元相較於其他貨幣被高估約10%，而從那時起美元又上漲了約10%。

推動美元走高的重要因素包括「美國例外論」，即認為美國經濟和資產極具吸引力，因此投資者願意支付高昂溢價。此外，美國通過龐大的財政赤字刺激經濟增長，推動利率上升，使美元資產更具吸引力。

「預測未來」本就是1件困難的事，誰也無法確定過去幾年美國投資熱潮的「列車」是否真的要脫軌。但有1點很明確，那就是川普的政策核心是振興國內製造業，尤其是美國傳統工業中心。他顯然接受了某種形式的重商主義（mercantilism），即「讓我們自己經濟受益，而讓其他國家承擔代價」。

Brett Arends指出，你是否支持這一政策無關緊要。你是否認為提高關稅會推高物價、拖累經濟增長，並引發外國對美國出口商品徵收報復性關稅，也無關緊要。這已經是本屆政府的明確政策，如果你認為共和黨內會有人阻止川普，那恐怕你是在做夢。無論是衆議院還是參議院，共和黨議員幾乎不會對川普的貿易政策提出實質性阻力。

如果不相信川普會推動美元貶值，那就看看黃金和白銀的價格走勢吧。歷史上，貴金屬往往被視爲「避險資產」，用於對衝貨幣貶值風險，並通常作為美元的替代品。如今，黃金價格飆升，以美元計價的黃金已創下歷史新高。按許多長期指標來看，金價已處於昂貴水平。然而，其他傳統「避險貨幣」（如瑞士法郎和日元）的表現卻相對滯後。

自川普上任6週以來，標普500指數已下跌超過3%，羅素2000指數更是跌超8%。與此同時，日元、歐元、澳元、瑞士法郎、英鎊、黃金、白銀以及美國以外的股市均出現上漲。漲幅從澳元兌美元的2%，到歐洲、澳大利亞和遠東基準指數（EAFE）股票的9%不等。

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