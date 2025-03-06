川普關稅又踩剎車！專家揭福特3車企下1步「昂貴且冒險的舉措」

專家表示，福特等3車商要對沖潛在關稅，只能提高產量，並增加庫存，但這是1個「昂貴且冒險的舉措」。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美國總統川普在與福特、Stellantis與通用3大車商負責人會談後，宣佈給汽車製造商為期1個月關稅豁免，股價飆漲創數月來最佳交易，不過，專家認為，雖然車商獲得暫時豁免，但要對沖潛在關稅，只能提高產量，並增加庫存，但這是1個「昂貴且冒險的舉措」，如果關稅不生效，可能會導致庫存過多。

外媒報導，受到關稅豁免激勵，Stellantis週三股價收盤大漲9.24%，收12.89美元，創下2022年3月9日以來新高，通用汽車漲7.22%，收48.48美元，創下自2024年10月22日以來最大單日漲幅，至於福特汽車則上漲5.75%，收9.65美元，創下2024年4月22日以來的最大單日漲幅。

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許多業內人士認為，即將到來的關稅已經傷害了汽車行業，該行業的商業決策不是以月為單位，而是以年為單位。

大大小小的汽車和零組件在北美縱橫交錯，最近1位專家將其比作1家大型汽車工廠。

隨著週三川普對汽車製造商給予緩刑，Edmunds分析師潔西嘉·考德威爾 （Jessica Caldwell）表示，第2次關稅暫停表明「白宮具有一定的靈活性，並認識到該行業健康發展的重要性」，然而，暫時的豁免，對緩解汽車製造商面臨的長期不確定性幾乎沒有説明。

考德威爾指出，在短期內，「製造商可能需要提高產量，並儲備庫存，以對沖潛在的關稅」，但這是1個「昂貴且冒險的舉措」，如果關稅不生效，可能會導致庫存過多。

她進一步指出，陷入這種困境會給該行業帶來挑戰，並可能對消費者信心產生連鎖反應，此時新車價格處於歷史高位，高利率也是一個問題。

根據Edmunds.com的數據，1月份在美國銷售的新車平均價格為4萬8118美元（約新台幣158.06萬元），2月份融資新車購買的年利率達到7.2%，融資新車的平均總利息為9382美元（約新台幣30.81萬元）。

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