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中美貿易戰火升溫、中國重擊「1商品」! 曝美國農業出口關鍵弱點

2025/03/05 11:06

中國以關稅與禁令雙夾擊，並瞄準黃豆來反制美國新關稅，美國農業出口恐迎來「黑暗時刻」。（美聯）中國以關稅與禁令雙夾擊，並瞄準黃豆來反制美國新關稅，美國農業出口恐迎來「黑暗時刻」。（美聯）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普總統宣布對中國加徵新關稅、總計已達20%，中國迅速回應，除了對美國農產品加徵最高15%關稅外，也宣布暫停3家美國黃豆企業的進口許可，美國農業出口恐迎來「黑暗時刻」。專家指出，中國是美國最大的黃豆買家，此次反制美國關稅戰，直接瞄準了美國農業供應鏈的「關鍵」，是一場精準打擊。

據報導，中國是全球最大農產品進口國，美國是全球最大農產品出口國，而中國是美國農產品第一大出口目的地，佔美農產品總出口近5分之1。

因此，這次中國反制美國加徵關稅，全部集中在美國農產品，凸顯出中美兩國農產品貿易的特殊性，由於中國市場是美國多項農產品重要的出口市場，包括黃豆（第1大）、小麥（第4大）、牛肉（第3大）、豬肉（第3大）、乳製品（第3大）等產品，美國農業出口再次成為「衝突核心」

分析師指出，這並非中國首次以黃豆作為貿易戰的武器。在2018至2019年間，當時中國曾大幅減少美國黃豆進口，導致美國農民遭受嚴重打擊，許多美國黃豆滯銷，甚至不得不作為動物飼料或尋找替代市場​。

如今，中國在這場貿易戰中，敢再次瞄準美國「黃豆」出手制衡，主要的底氣就是中國對美國黃豆的依賴已經降低，美方的談判籌碼恐將進一步減弱。

數據顯示，2024年美國黃豆佔中國進口總量的比重僅為18%，遠低於2016年的40%​。相較之下，2024年中國仍占美國黃豆出口總量約44%，顯示中國市場對美國農業仍具有巨大影響力​。

專家指出，近年來中國政府在農業戰略持續調整，透過增加巴西進口黃豆，以降低對美國的依賴，與此同時也推動中國國內的黃豆生產，並開發替代飼料原料，以減少進口需求​。而這一變化背後，顯示中國、美國與巴西這三國的黃豆市場正在進行重塑，美國出口受創，巴西成為最大贏家。

數據顯示，由於巴西黃豆的價格競爭力強勁，中國買家是毫無猶豫的採購，現今巴西每年約有70%的黃豆出口至中國，美國黃豆正逐漸流失中國市場。

2024年美國黃豆總出口額為216.6億美元。據報導，有鑑於最大出口國的需求降低，其他市場還未能完全填補中國市場的缺口，美國農民計畫透過調整種植結構，來降低黃豆供應過剩的風險，減緩價格進一步下跌​。

專家指出，美中黃豆戰火升溫，不僅打擊美國農業，更可能改變全球農產品貿易格局。

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