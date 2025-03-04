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AI EXPO Taiwan 2025月底登場 推動AI應用快速落地

2025/03/04 20:19

慧榮科技將在「AI EXPO Taiwan 2025」展出最新AI相關應用。（公司提供）慧榮科技將在「AI EXPO Taiwan 2025」展出最新AI相關應用。（公司提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕人工智慧（AI）風潮強勢來襲，各家科技業者全面搶進，「AI EXPO Taiwan 2025」展覽將於3月26日至28日於花博爭艷館盛大舉行。今年展覽活動以「Surfing the AI Waves」為概念，匯聚超過250家企業、60所大專院校以及50位內容創作者，共同展示超過300項最新人工智慧解決方案，以期透過AI EXPO Taiwan 2025串接知識與經驗的交流，協助企業與個人把握科技革新機遇，迎接百年一遇的人工智慧技術變革巨浪。

今年AI EXPO Taiwan 2025主要瞄準五大場域應用和兩大核心技術，更以「雲邊協作」、「算力躍昇」與「場域應用」等三大面向打造多元解決方案，從硬體到軟體、從技術到市場、從服務到應用，讓AI革新的浪潮不再是電影特效場景，而是能真正被市場所理解的創新應用，參展企業包含新北市青年局、趨勢科技、AWS、AMD、Qualcomm、宜鼎、台灣玳能、慧榮科技、群聯電子、台師大及AWS JIC新創團隊，屆時將展示創新技術與商業模式。

趕在展覽登場前，參展廠商率先曝光AI應用產品，Nand Flash控制晶片大廠慧榮科技強打高效能、低功耗的NAND Flash儲存解決方案，藉此提升AI應用的運算效率與落地速度，推出支援QLC NAND的SSD控制晶片，並透過FDP技術智慧調整資料存放，提升AI計算效率。此外，獨家的PerformaShape技術可動態配置資源，確保AI訓練與推理順暢。慧榮科技的解決方案涵蓋AI資料中心、AI PC、AI 手機、智慧醫療與智慧交通、AI自駕車等應用領域，全面滲透各種使用場景，也持續將AI導入於智慧製造與物聯網AIoT等領域，並積極透過產學合作、內部研發與全球人才招募，培養AI與儲存技術人才，推動產業發展。

全球類比IC大廠亞德諾半導體（ADI）看準AI未來發展將以邊緣運算為主要戰場，透過MCU的打造強化AIoT能在低功耗、無需聯網的情況下，維持基本模型的運算力，實現對任務預處理的想像，包括醫療長照機構中對於患者行為狀態的判讀、智慧工廠的瑕疵檢測等都是ADI解決方案能落地的應用場景，同時達成資訊安全的防護；不僅如此，ADI為加速AI應用落地，近年也成立團隊積極佈局軟體研發，能滿足不同客戶在個別應用場景之所需，以硬體加軟體的完整解決方案加速AI應用。

ADI透過AI模型預先訓練高效、精確且穩定的AI-BMS（智慧電池管理系統），相較於傳統無 AI 功能且需聯網的電池管理系統，能有效解決因電池老化與使用環境變化所造成的影響。透過AI-BMS，系統可自動判讀電池狀態與壽命，並降低因晶片使用條件不同所產生的誤差。在電動車應用上，AI-BMS能即時監測電池狀況與行駛距離，確保駕駛無須擔心電量驟降所帶來的安全風險。此外，AI-BMS亦可廣泛應用於工業與車用領域，並根據客戶需求提供客製化整體解決方案，提升電源管理的應用與效率。

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