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台積電再投資美國3.3兆建5廠 川普：若中國侵台「是災難」

2025/03/04 06:46

美國總統川普3日在白宮與台積電董事長暨總裁魏哲家宣布台積電將在美國再投資1000億美元。（歐新社）美國總統川普3日在白宮與台積電董事長暨總裁魏哲家宣布台積電將在美國再投資1000億美元。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今天與台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮召開記者會，川普表示，台積電將對美國再投資1000億美元（約新台幣3.3兆元），這樣做也可避免晶片輸美被課徵巨額關稅。而魏哲家也證實，未來數年將在美國再建造5座工廠。川普還說，若中國侵略台灣「將是場災難」。

綜合外媒報導，台積電將在約650億美元現有投資之外新增上述投資，而且會「建造5座最尖端先進的生產設施」。川普強調，「我們必須能夠在這裡打造我們需要的晶片和半導體。對我們而言，這是一個關乎國家安全的問題。」

台積電董事長暨總裁魏哲家3日在白宮羅斯福廳宣布台積電將在美國再投資1000億美元，美國總統川普（左）與會。（彭博）台積電董事長暨總裁魏哲家3日在白宮羅斯福廳宣布台積電將在美國再投資1000億美元，美國總統川普（左）與會。（彭博）

川普被記者問到，若中國試圖孤立台灣或拿下台灣，台積電新投資計畫是否可能將晶片對美國的衝擊降到最低？川普表示，若中國侵略台灣「將是場災難」。他強調，這讓美國在晶片產業享有優勢，「若台灣有事，這會有很大影響」。

川普指出，美國希望最先進的人工智慧（AI）晶片在美國本土製造，台積電這次新增對美投資將在亞利桑那州興建5座先進設施，可望帶來數以千計的工作機會。

「我們要能在這裡打造我們需要的晶片和半導體。」川普強調，半導體是21世紀的經濟支柱，沒有半導體就沒有AI、汽車及先進製造業的發展；他也提到，台灣在晶片生產擁有「壟斷」地位，對美國而言，台積電擴大對美投資是關乎經濟安全、國家安全的問題，台積電也可多元布局，「在另一個安全的地方生產」。

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