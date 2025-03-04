台積電二奈米領先全球 高雄、寶山本月接力裝機擴產。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電2奈米南北持續擴產，三月起高雄與竹科接續展開新廠區裝機，估計到今年底，高雄與竹科廠量產規模將超過三萬片／月，領先全球半導體業。

半導體供應鏈廠商傳出，台積電位於高雄楠梓科學園區首座晶圓廠（F22廠P1），三月起展開第二階段裝機，預計到今年底，P1廠Ａ、Ｂ兩區月量產2奈米製程的產能規模將上看一萬片，台積電二奈米製程是全球半導體業界最領先的技術。

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台積電高雄P1廠分Ａ、Ｂ兩區，Ａ區於去年十二月開始裝機，目前進入試產階段，半導體業設備供應鏈傳出，Ｂ區於三月起展開裝機，估計四月底到五月之間，可完成裝機，接續展開試產。

供應鏈傳出，台積電高雄P1廠四月起將投片量產，初期約三千片，規劃逐季增加投片量，預計到今年底，P1廠月量產二奈米製程的產能規模將上看一萬片。

台積電二奈米首度採奈米片（Nanosheet）架構，生產腳步也領先全球，目前位於竹科寶山廠（F2０）P1廠已開始投片量產，生產經驗再複製到高雄廠量產。P２ Ａ廠區本月也即將裝機，擴增產能。寶山廠到今年底月產能將達２萬片以上。

台積電先進製程全世界獨霸全球，被視為「僅此一家，別無分號」，熱門AI相關晶片也都由台積電生產，目前台積電三奈米製程維持滿載並逐季增加產能，公司先前法說會指出，二奈米製程更受AI相關客戶青睞，並結合先進封裝3D Fabric技術平台，提供前段與後段的一條龍服務。

至於英特爾的18A製程，傳出輝達、博通正在與英特爾 進行製程測試。台積電董事長暨總裁魏哲家之前曾在法說會中表示，Intel 18A將很像台積電的三奈米加強版（N3P），但英特爾應主要用在生產自家的產品，如果用在生產其他產品上，成效將如何還很難說。

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