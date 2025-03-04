史上規模最大！台積電加碼投資美國逾3兆元

台積電加碼投資美國逾3兆元；圖為台積電位於美國亞利桑那州的廠區。（圖由台積電提供）

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〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電宣布擴大美國投資，繼正再進行的650億美元投資專案之後，有意增加1000億美元（約新台幣3.29兆元）投資，總投資金額將達到1650億美元（新台幣5.42兆元），這項擴大投資包括興建三座新晶圓廠、兩座先進封裝廠及一間主要研發團隊中心，此專案是美國史上規模最大的單項外國直接投資案。

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台積電指出，這項擴大投資預計在未來四年為約4萬個營建工作機會提供支持，並在先進晶片製造和研發領域創造數以萬計高薪且高科技的工作機會。預計在未來10年，這項投資還將推動亞利桑那州和美國各地超過2000億美元的間接經濟產出。

台積電表示，透過這次擴大投資，公司預期為人工智慧（AI）和其他前瞻應用創造數千億美元的半導體價值。此舉突顯公司致力於支持客戶，包括蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、博通（Broadcom）和高通（Qualcomm）等美國領先的AI和科技創新公司。

台積電董事長暨總裁魏哲家表示，回顧2020 年，由於川普總統的願景和支持，台積電開始在美國設立先進晶片製造的旅程，這項願景現在已成真。

他並指出，AI正在重塑我們的日常生活，半導體技術是新功能和應用的基石，隨著台積電在亞利桑那州的第一座晶圓廠取得了成功，以及必要的政府支持和強大的客戶合作夥伴關係，台積電擬增加1000億美元投資於美國半導體製造，透過這次擴大投資，公司預期計畫投資總額因此達到1650億美元。

台積電表示，亞利桑那州晶圓廠占地1100英畝，目前聘有3千多名員工，並已於2024年底開始量產。此次擴大投資將增加美國生產的先進半導體技術，對強化美國半導體生態系統至關重要，台積電在美首次的先進封裝投資也將完善美國國內的 AI 供應鏈。

台積電在美國除了設於鳳凰城的最新製造據點，也在華盛頓州卡默斯（Camas）設有一座晶圓廠，並於德州奧斯丁（Austin）和加州聖荷西（San Jose）設有設計服務中心。

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