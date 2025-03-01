Fed研究：關稅將增日常成本1.6％ Q1美GDP估萎縮1.5％

川普的關稅措施雖將增加關稅收入，但也將使消費者物價攀升。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國亞特蘭大聯邦儲備銀行最新報告顯示，總統川普對中國、墨西哥與加拿大進口產品課徵關稅的措施，恐導致消費者在日常採購上面臨更高物價。

該報告指出，美國政府若對中國進口產品加徵10％關稅、對加拿大與墨西哥課徵25％關稅，以及對其他國家課徵10％關稅，而企業將半數至全部關稅成本轉嫁至消費者，則日常零售採購，亦即涵蓋4分之1總消費品項的日用百貨商品、食品與飲料等的消費者價格，將上升0.81％至1.63％之間。

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該報告說，「雖然高關稅將創造關稅收入，並有利於國內生產商，但消費者購買進口商品必須支付的價格將增加，因為企業通常會將一部分的關稅成本轉嫁消費者」。

彭博報導，2018、2019川普第一任期時，對中國實施關稅報復，這些關稅完全轉移為進口價格。而川普最新一輪的關稅措施範圍更廣泛，影響的國家也更多，包括美國貿易夥伴加拿大與墨西哥。

報告說，自2018年以來，美國對中國進口商品的依賴降低，有助於「緩解」高關稅的價格效應。然而企業如今更加仰賴其他國家的進口，比如現在成為川普關稅目標的墨西哥與加拿大。而對這兩國的關稅措施，約佔總體價格效應的45％。

報告指出，「關稅本身或許不會刺激長期通膨，然而研究顯示，關稅將引發立即的、一次性物價水準走高，而該趨勢可能持續」。

亞特蘭大聯邦儲備銀行最新的GDPNow追蹤指標亦顯示，在兩份報告反映消費者支出放緩，以及貿易逆差急遽擴大後，今年第1季美國的國內生產總值（GDP）可能萎縮1.5％。此前該追蹤指標預測第1季GDP成長2.3％。

該銀行預測，第1季淨出口對GDP的貢獻為負3.7％，此前預測為負0.41％，美國最新官方數據顯示，1月商品貿易逆差擴大逾25％至創紀錄的1533億美元。

此外，該銀行也預測，第1季消費支出對GDP的貢獻不到0.9％，之前預測為1.53％。經通膨調整後，1月個人支出下降0.5％，為近4年來最大降幅。

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