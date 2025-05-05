被「金融巨鱷」盯上？ 市場傳聞台幣匯率恐出現「極端價格」

新台幣兌美元匯率連日飆升。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕新台幣強升，出口商叫苦連天，傳出業者電話打爆央行，現在市場上更傳出，「金融巨鱷」索羅斯（George Soros）恐重出江湖，將新台幣視為下一個狙擊目標。由於市場恐慌情緒升溫，還出現新台幣匯率恐升至13.3元的說法，擔心1997年亞洲金融風暴恐重現。

面對台幣急升，專家普遍認為，13.3元的說法過於誇張，但在極端情境下，新台幣兌美元有可能升值至25至28元區間。由於美國總統川普已實施全球10%基準關稅，倘若新台幣再升值10%，實質上等同台灣出口產品遭遇額外「隱性關稅」，出口競爭力將大幅削弱。

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對此，大型投顧分析，多數出口廠商已提前備貨，加上中美貿易關係略見緩解，目前新台幣升幅遠超日圓、韓元及人民幣，預計央行可能加大干預力道，力守31元關卡。

近日媒體報導，美國與主要貿易對手國進行關稅協商，可能要求貿易對手國貨幣升值，除了點名日本之外，也傳出「海湖莊園協議」的終極目標，是讓新台幣匯率升到13.3元。

金融圈高層指出，傳言川普終極目標是讓新台幣匯率升至13.3元，這數據源自「大麥克指數」，本意是藉由英國媒體《經濟學人》所設計的購買力平價模型，推算各國貨幣的隱含匯率。

而兩國的大麥克購買力平價匯率的計算方法，是以一個國家大麥克的當地貨幣價格，除以另一個國家大麥克的當地貨幣價格，並與實際匯率比較，得出哪國匯率被高估或低估，但用漢堡測量購買力平價存在侷限性，無法反映國家整體經濟狀況，例如稅收、商業競爭力及進口稅等。

央行日前表示，日前美國財政部長貝森特與日本財務大臣加藤勝信進行匯率議題協商，美國財長貝森特表示，美日貿易協商不會提及具體匯率目標，但希望日本尊重G7協議，不進行貨幣競爭性貶值，以取得不公平貿易優勢。

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