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時代的眼淚！微軟Skype今年5月壽終正寢

2025/02/28 22:28

微軟將於5月關閉Skype。（路透）微軟將於5月關閉Skype。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕微軟週五（2/28）宣布，5月將關閉已有21 年歷史的通話和訊息服務Skype，鼓勵用戶改用免費的Teams應用程式。

《CNBC》報導，21 世紀初，Skype 因用戶無需向電話公司付費即可通話而備受關注，卻在行動時代步履蹣跚，疫情期間也沒有迎來重大轉機，加上其他聊天和通話選項，Skype被人淡忘，許多人已經忘記Skype還存在。

隨著用戶減少，Skype將正式「登出」。微軟2月28日宣布這項已有 21 年歷史的通話和訊息服務將於 5 月關閉。在接下來的幾天裡，微軟將允許用戶使用 Skype 憑證登入 Teams，而 Skype 聯絡人和聊天內容將會轉移，用戶也可以匯出他們的 Skype 資料。

微軟 365 公司總裁泰珀（Jeff Teper）表示，多年來，我們從 Skype 中學到很多東西，並在過去7、8年將這些知識融入 Teams 中，現在是時候針對市場、客戶群提供更簡單的服務，而且只要專注於 Teams，就可以提供更多創新。

泰珀說，Skype 率先為許多人提供網路音訊和視訊通話服務，這對我們來說是一個非常重要的時刻，也充滿感謝。

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