LTN經濟通 》黃仁勳旁謎樣女人 竟是晶片偷渡要角？

新加坡資料中心Megaspeed的高階主管黃樂與輝達執行長黃仁勳的關係備受關注。（圖擷自NetThunder領英貼文）

中國公司利用空殼公司規避美國制裁

〔財經頻道／綜合報導〕美國政府近年一直限制向中國出售先進的AI晶片，主因是擔心這些晶片可能會增強北京的軍事實力，並使中國在更廣泛的AI等領域發展方面佔據優勢。不過近日卻傳出有新加坡公司正在幫中企規避美國出口限制，協助採購輝達（NVIDIA）晶片，引發了各界的關注，以及美國、新加坡等地的調查。

與會人士發佈的照片可以看到1名女性坐在輝達執行長黃仁勳的身旁，這名女士是新加坡資料中心Megaspeed的高階主管黃樂（Alice Huang），據稱，這家公司準備在接下來1年內購買價值20億美元（約新台幣613.6億元）的輝達AI技術。儘管黃樂和Megaspeed目前在AI業界仍鮮為人知，但他們與輝達及其執行長黃仁勳的關係已成為華府最近的焦點。

據官員和熟知這些公司的知情人士透露，美國商務部官員一直在調查Megaspeed是否在協助中企規避美國的出口管制。與此同時，新加坡當局也表示，由於Megaspeed涉嫌幫助中企規避美國晶片出口限制，正在調查AI運算公司Megaspeed。

這項正在進行中的調查令人質疑輝達對於自家AI晶片最終流向的追蹤程度，凸顯了其可能輕易規避美國出口法規的可能性。星國警方聲明稱，他們正在調查該公司是否違反了當地法律，但並未透露更多細節。

作為AI晶片的關鍵供應商，輝達的年收入在過去4年飆升了近7倍，並登上全球市值龍頭，但這家矽谷公司的快速崛起正逢美國政府擔心其晶片可能幫助中國等對手研發新武器、監視異議人士，並在AI發展方面領先美國。

這些擔憂導致拜登和川普政府都嚴厲打擊對中出售AI晶片，但一些中國公司利用國際中間商和空殼公司網路來規避這些限制。在法律的灰色地帶，一些公司在東南亞建立了龐大的資料中心，進而推動中國在AI領域的發展。

專家預估，其他中國公司也建立了非法走私網路，可能將數十萬顆被禁晶片運往中國。美國眾議院中國問題特別委員會在今年4月對輝達向中國和東南亞銷售晶片的狀況展開調查。

Megaspeed涉及幫助中企規避美國出口管制，目前正面臨美國和新加坡的調查。（圖擷自Megaspeed官網）

Megaspeed 從一家中國遊戲公司分拆出來

Megaspeed顯示出美國政府官員試圖阻止中國獲得強大AI晶片所面臨的挑戰。Megaspeed於2023年從一家中國遊戲公司分拆出來後，在馬來西亞設立的一家子公司，迅速採購了價值將近20億美元（約新台幣613.6億元）的輝達最先進產品。根據貿易數據平台ImportGenius獲得的紀錄，這些晶片大部份都來自一家中企的美國分公司，該公司已因向中國軍方提供技術而受到制裁。

Megaspeed已將這些晶片送到馬來西亞和印尼的資料中心，而這些資料中心似乎正在遠端為中國客戶提供服務，如果這些行動是代表中企進行，可能會被認定違法。2名知情人士透露，美國官員也正在審查，確認Megaspeed是否將部份晶片轉運至中國，進而違反美國法規。

輝達表示，沒有證據顯示公司的晶片被走私到中國，輝達發言人聲明，公司已就Megaspeed一事「與美國政府進行了接觸」，輝達的法令遵循團隊也對Megaspeed進行了調查，並認定該公司由「一家總部位於中國境外的公司全資持有和營運，並且沒有中國股東」。

輝達發言人指出，公司已多次造訪Megaspeed的設施，員工沒有發現任何數據被盜用的證據，並證實了之前的觀察結果，Megaspeed正在營運一個小型商業雲端，就像全球許多其他公司一樣，這是美國出口管制規範所允許的；Megaspeed在聲明中表示，該公司是一家總部位於新加坡的公司，營運完全遵守所有適用法律，其中也包括美國出口管制法規。

負責監管出口管制的美國商務部則稱，不會對正在進行的執法事宜發表評論，也無法確認或否認是否有任何待辦的調查。商務部強調，川普政府將積極調查不當行為指控，而出口商也應進行盡職調查，並調查任何危險訊號。

曾在拜登政府時期擔任技術安全與治理助理主任的巴特尼克（Aaron Bartnick）指出，Megaspeed存在諸多「警訊」，包括所有權聲明，以及該公司與受制裁實體之間的潛在關係。這些因素原本應該讓輝達高層質疑，是否應該允許這家公司獲得AI晶片，事實上很難找到承擔這種風險的合理理由。

據報，Megaspeed將在接下來1年內購買價值20億美元的輝達AI技術。（路透資料照）

黃樂與黃仁勳關係成謎

Megaspeed成立於2023年，當時與中國國家支持的投資者有關聯的中國遊戲及雲端運算公司第七大道（7Road）將其新加坡海外業務分拆並更名為Megaspeed。在這家公司成立後的8個月內，黃樂一直被列為公司的董事總經理，後來不再擔任這一職位，此前黃樂也曾自稱公司執行長。不過根據商業紀錄和社群媒體帳號顯示，Megaspeed的現任董事為新加坡人，但常駐上海。

黃樂近期因為與黃仁勳的互動引起關注，目前仍不清楚兩人首次會面的時間，談到兩人的關係時，數位軟體供應商NetThunder執行長施密特（Parker Schmitt）透露，去年6月初，黃樂在台北一家酒吧與一群科技業高層交流時，主動表明自己可以邀請黃仁勳加入他們。

一名知情人士表示，當天陪同黃仁勳的還有另外2名輝達高層，並且原本就計劃參加這次聚會。到了今年5月，黃仁勳再度和黃樂同框，在與其他AI供應商共進晚宴後，兩人與一名輝達的助手一起走出位於台北的餐廳。

黃樂在網路上能查到的資料很少，根據前僱主在社群找到的個人資料，黃樂的職業生涯大部份的時間都在中國度過，包括擔任中國官媒的記者和銀行家，不過這些資訊仍無法被證實。黃樂也傳出在近幾個月離開了Megaspeed，具體日期仍不清楚，他離開的原因和之後從事的工作也不清楚。

WireScreen和Sayari平台彙整的公司和貿易紀錄，以及華府非營利組織高級國防研究中心」（Center for Advanced Defense Studies，C4ADS）的分析，黃樂和第七大道都和那些在中國擁有數據中心計劃的富有投資人和科技公司網路有著密切的聯繫。第七大道的所有人包括中國中央政府和多個地方政府，在加入Megaspeed之前，黃樂曾擔任一家總部位於上海的基金執行董事，該基金曾投資第七大道，並與多的國有企業有關連。

美國官員在Megaspeed資料中心發現存放在箱子中的輝達晶片，質疑部份商品可能被運往中國。（圖擷自Megaspeed官網）

Megaspeed董事都在中國

2024年9月，美國商務部官員訪問了Megaspeed位於馬來西亞的資料中心，以調查購買額的可疑情況。3名知情人士表示，官員擔心輝達商品仍在箱中，這種行為引發了懷疑，因為一些公司會聲稱自己擁有相關技術，來繞過檢查，之後再將商品轉運送往其他地方。知情人士稱，美國官員懷疑部份晶片可能運往中國，但他們沒有確切的證據。

3名知情人士透露，訪問結束後，美國官員向新加坡、馬來西亞以及輝達表達了對Megaspeed的擔憂。美方一直在向這些國家的政府施壓，要求他們加強對資料中心和晶片網路走私的監管。

今年2月，新加坡警方逮捕了9人，其中包括幾名其他科技公司的華裔高層，罪名是對使用AI晶片的電腦伺服器最終目的地做出「誤導性聲明」。馬來西亞則在7月表示，將要求所有輝達晶片的出口和轉運都必須獲得許可。

這次打擊行動恰逢Megaspeed暫停採購晶片的時期，貿易紀錄顯示，截至7月底，Megaspeed預計將在採購數十億美元，但該公司已停止接收輝達的先進晶片。輝達也證實，Megaspeed已有數個月未提交新訂單，但並未說明原因。摩根士丹利（Morgan Stanley）原本預測，Megaspeed明年將採購價值高達32億美元 （約新台幣981.6億元）的高性能電腦，這些電腦搭載了輝達的AI晶片。

外媒記者親自走訪Megaspeed在新加坡的辦公室，發現在工作日整間辦公室僅2名員工，根據Megaspeed一名人事經理透露，自己從未見過公司的董事，他們大多在中國，很少會出現在新加坡。這名經理也透露，前執行長黃樂在幾個月前就因忙於其他業務而離任，至於公司目前唯一的董事陳勇邦（James Tan）則從未進辦公室。

