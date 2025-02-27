台達電上半年展望樂觀 AI電源、散熱擴大發酵

台達電董事長鄭平表示，2025上半年集團整體營運狀況良好。（圖取自台達電直播）

〔記者方韋傑／台北報導〕台達電（2308）董事長鄭平今日在法說會表示，2025上半年集團整體營運狀況良好，對比去年同期可望逐季成長，觀察下游客戶的AI資料中心需求都相當不錯，但仍需注意市場上發生不可預測的短期變化，關於美國政府掀起新一波的關稅大戰，部分國家、產品的規則並不明確，因此集團尚且無法多加預測，將持續留意美方與相關國家的做法。

台達電企業投資部副總裁劉亮甫觀察，北美4大雲端服務供應商2024年第2季起，每個季度對於AI基礎設施的資本支出合計都超過500億美元，甚至在去年第4季達到720億美元、730億美元，今年也維持上升趨勢，且輝達（NVIDIA）近期發布的報告也顯示超乎預期的出貨成績，由此可見，短期之內的市場需求還是相當強勁，台達手握電源供應、散熱專案，後市可期。

請繼續往下閱讀...

電源與零組件是今年主軸 電動車持平以待

鄭平指出，今年台達電在電源與零組件方面的營收將明顯成長，以AI伺服器產業鏈來看，集團旗下散熱產品去年的貢獻程度尚不到1%，今年1月已經達到6%至7%；關於AI電源，由於客戶種類較為分散，公司並無特別計算業績比重，但電源與散熱兩者合計，去年絕對有達到總營業額的10%，後續將再研議如何更清晰地呈現營收分布。

劉亮甫說，公司過去曾多次提到，汽車走向電動化是一條漫長的道路，過程中會有許多科技與時俱進，也可能遭遇阻礙，目前純電車市場仍有成長，但加上歐洲市況疲弱不振、德國汽車工業受到極大挑戰，使得成長幅度的減緩程度超乎想像，長期來看，電動化的趨勢不會改變，造車工藝也會轉變，但需要的時間會更久，台達擁有先進優勢，今年可望持平。

資本支出不超過去年 在美訴訟續爭權利

台達電財務主管及會計主管余博文說，集團2025全年資本支出382億元，有超過200億元用於產線自動化設備汰舊換新，購買台北市內湖科學園區2棟商辦大樓共48億元，添購日本辦公大樓也斥資30億元，相關支出為去年主要大額開銷，由於今年將繼續增加產線，雖然會有一定程度的支出，但總金額不會超過去年。

關於美國電源模組廠Vicor向美國東德州聯邦地方法院與國際貿易調查委員會（USITC）遞狀控告台達電侵犯3項專利，劉亮甫說，當中1項已經由USITC認定無侵權，輛外2項侵權的專利，其中1項已經很久不涉及生產，另外1項可在當地繼續供應改良後的產品，雖然對於財務、業務影響極小，不過，由於台達對於自家智慧財產權有極大信心，將繼續依法爭取集團與股東最大利益。

新事業聚焦氫能 人形機器人再等10年

鄭平表示，台達已鎖定業界最高效率的固態氧化物水電解製氫（SOEC）、固態氧化物燃料電池（SOFC）技術，並斬獲中鋼（2002）作為客戶，也持續在印度、澳洲等地持續了解當地市場需求、開闢潛在客戶，目標實現氫能產業材料本土化，助力台灣氫能供應鏈接軌國際能源轉型趨勢，至2026年小量試產階段，每年約可製造10MW產量，預計5年內會從台灣將電池堆、系統產品供應給全球，氫能也會在未來5年至7年逐漸拉升對集團的貢獻值。

談到機器人產業，鄭平認為，目前工業機器人已經成熟，市場關注的人形機器人多處於專用領域機種，通用型機種還需要發展很長一段時間，現在的AI技術就是為了導入先進機器人產品，但過程中包括安全、情境、應用等議題，都需要各界持續地廣泛討論，做機器人本身不難，很多廠商其實都具備組裝機器人的能力，以台達的角度來看，人形機器人發展期長達10年以上，現在沒有投入相關設計或製造業務的考量。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法