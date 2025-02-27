川普施壓台積電接手晶圓廠！英特爾前董事狠批：這是爛主意

市場盛傳，美國川普政府想靠台積電讓英特爾再次偉大。（本報合成資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕市場盛傳，美國川普（Donald Trump）政府想靠台積電（TSMC）讓英特爾（Intel）再次偉大，讓台積電與英特爾合資，或者技術移轉等方式來救英特爾。然而，英特爾前4位董事撰文指出，川普施壓台積電接手英特爾晶圓廠，會是個爛主意。

英特爾4名前董事David B. Yoffie、Reed Hundt、Charlene Barshefsky以及James Plummer，日前於《財星》雜誌（Fortune）撰文，即使台積電迫於美國壓力，願意接下英特爾這燙手山芋，其領先的研究仍將根留在台灣，不僅如此，先進製造技術也勢必會繼續留在台灣，隨著時間推移，台積電很可能會裁減大多數英特爾的研究和製造員工，以及那些英特爾的晶圓廠。

請繼續往下閱讀...

文章指出，這個結果顯然不符合美國的最佳利益。首先，一家領先全球的西方半導體公司，其研究部門應該設在美國或西方國家，而不是台灣。其次，把先進晶片製造的全球壟斷權授予外商，尤其是台積電，將對美國的世界領先設計公司造成毀滅性打擊。

英特爾曾在過去領先過。基於英特爾晶圓代工廠可能在未來領先，把先進半導體製造權交給台積電並不符合美國半導體產業或美國的利益。將其命運交給一個風險重重的地緣政治位置，顯然違背常理。這或許能解決川普政府的短期問題，但卻將給美國及西方世界帶來不合理的風險。

他們認為，正確的答案是英特爾應該一分為二，美國政府應該要求英特爾將它的雙重業務分開，而製造業務只能出售給美國或西方國家的私人投資集團。

文章認為，要吸引投資者接管這個燙手山芋，必須有以下幾個條件，包括美國政府必須提供大約100億美元（約新台幣3277億元）的資金，這些資金應以無投票權的股權形式提供，這樣納稅人也能分享成功（如同2008年救助金融業一樣）；再者，美國主要的半導體設計公司必須將訂單下到這家基於英特爾資產的美國代工廠，以確保他們有可替代的供應來源。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法