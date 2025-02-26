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光寶科AI電源產品線助攻 全年樂觀逐季成長

2025/02/26 16:21

光寶科總經理邱森彬（左起）、代理發言人王玉玲樂觀看待全年營運優於去年。（記者方韋傑攝）光寶科總經理邱森彬（左起）、代理發言人王玉玲樂觀看待全年營運優於去年。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕光寶科（2301）受惠於核心事業營運重返成長軌道，今年主要成長動能包括雲端運算、光電半導體等高階產品出貨，儘管第1季業績將較去年第4季衰退，但將由於去年同期表現，除了AI伺服器電源全年貢獻程度翻倍成長，機器視覺、工業、再生能源等高階光耦應用營收也將逐季提升。

光寶科去年第4季營收382.99億元，季增4.14%、年增3.76%，其中，雲端及物聯網部門佔41%、資訊及消費性電子部門41%、光電部門18%；合併毛利率21.3%，季減1.1個百分點、年減0.7個百分點；營益率9.1%，季減1.6個百分點、年減0.2個百分點；稅後淨利30.49億元，季減10.05%、年減11.87%；每股盈餘1.33元，季減10.13%、年減11.92%。

光寶科2024全年營收1371.34億元、年減7.54%，其中，資訊及消費性電子部門43%、雲端及物聯網部門佔37%、光電部門20%；合併毛利率21.6%、年減0.4個百分點；營益率9.4%、年減0.4個百分點；稅後淨利119.42億元、年減18.04%；每股盈餘5.21元、年減18.08%。

光寶科董事會通過配發去年第4季現金股利2.5元，加上去年上半現金股利2元，2024年全年現金股利達4.5元，配發率86.31%，以今日收盤價112元計算，殖利率4.01%。

全年AI營收貢獻翻倍 液冷散熱明年發酵

光寶科總經理邱森彬今天在法說會表示，隨著輝達（NVIDIA）GB200伺服器目標今年放量，公司出貨動能可望逐季提升，去年AI電源營收比重約佔整體7%至8%，今年可望成長至14%至15%，至於液冷散熱、機櫃系統的貢獻程度雖然還不到1%，但是，正處於爬升階段的新事業會繼續成為未來2、3年重要的成長驅動力。

此外，光寶同時深耕5G專網通訊小基站，攜手指標性客戶結合Al影像辨識與網路通訊先進技術，擴大創新應用場域，也與日本電信商等8間國際級指標夥伴，共同完成多元化專網應用佈建；車用電子方面，光寶鎖定高價值系統產品，整合光學、影像技術和能源管理核心能力，提供車內外LED照明、感測與自駕系統影像辨識的整合方案，以及電動車充電站能源管理系統。

高雄二期明年Q2投產 越南年產值拚240億元

邱森彬說，集團2024年產能比重當中，中國佔8成，其他地區合計2成，因應美國政府祭出的關税措施，同時順應全球區域製造趨勢，加上超乎預期的備援電池模組（BBU）需求，旗下美國達拉斯廠區將繼續擴大產能，也同時提供電動車充電樁相關產品；高雄既有產能則提供72kW等先進電源供應器（PSU），當地二期廠區將於明年7、8月正式啟用。

越南方面，光寶科現有的越北廠區年產值最高可達150億元，在中長期擴產規劃之下，在越北廣寧省境內的工業園區興建佔地30公頃的新廠區，目標將當地總產值將提升至240億元，產品的包括電源轉換器、電腦鍵盤與滑鼠、電腦伺服器電源、路由器，電動車充電設備等，至於泰國廠區則聚焦光電半導體領域。

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