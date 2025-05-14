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LTN經濟通》中國「魯班工坊」身負不可告人任務

2025/05/14 07:04

中國全球廣設魯班工坊，推廣中國希望輸出的技術與標準。（取自微博）中國全球廣設魯班工坊，推廣中國希望輸出的技術與標準。（取自微博）

「魯班工坊」推廣中國希望輸出的技術與標準

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國政府過往透過推廣中文名義廣設「孔子學院」，企圖在西方高教領域發揮影響力，展開政治宣傳，近年各國政府紛紛警覺到中國意圖，並祭出各類管制政策，但較少人知道的是，中國政府也藉由「魯班工坊」這類職業技能培訓機構，向開發中國家輸出中國標準的相關技術。專家指出，此舉有助於中國擴大地緣經濟影響力，獲得更多政治空間。

《經濟學人》報導指出，中國官員常以誇張的語調談論「一帶一路」倡議，儘管自2020年以來，越來越多國家難以償還中國的基建貸款，中國逐步縮減了一帶一路的規模，但一帶一路有個計劃卻取得了成功，就是「魯班工坊」。

自2016年以來，中國開始成立被稱為「魯班工坊」的職業學院，其中多數設在窮困的開發國家和開發中國家。魯班工坊在人工智慧、電動車、鐵路營運與機器人領域培訓了上千名學生，但魯班工坊設立的目的，並不是為了慈善，而是推廣中國希望輸出的技術與標準。

吉布地的魯班工坊培訓了前往衣索比亞的新鐵路員工。（取自魯班工坊官網）吉布地的魯班工坊培訓了前往衣索比亞的新鐵路員工。（取自魯班工坊官網）

魯班工坊依附一帶一路項目設立

報導以位於肯亞的「魯班工坊」當範例，指出該工坊設備來自華為，而華為協助建設肯亞的行動網絡，同時正與肯亞最大電信供應商合作推出5G服務。

文章並指出，魯班工坊也有助於緩解外界對於「一帶一路」的疑慮，因為參與一帶一路的國家政府有時會有批評聲音，指控中國承建的基建項目過度依賴中國的勞工與物資。所以現在有一些魯班工坊，會直接提供與一帶一路項目相關的技能訓練，例如吉布地的一所工坊就曾培訓前往衣索比亞的新鐵路員工。但這條耗資40億美元、由中國建設並提供融資的鐵路於2018年通車後，迄今一直難以獲利。

首批魯班工坊由天津市當地政府主導創辦，天津的主要產業包括石化、汽車製造和金屬加工，並擁有龐大的職業學校網絡。2016年，天津市1家化學供應公司與天津市1所職業學校在泰國大城（Ayutthaya, Thailand）共同贊助了第1屆魯班工坊。學生們學習操作液壓系統和數位電路，這些都是高技能製造業中使用的技術，所用的設備由該公司捐贈。

分析人士指出，天津市政府及地方企業的參與，是地方官員和商人向中國中央政府表態、證明自己支持習近平推動的「一帶一路」倡議的1種方式。在1份官方文件中，天津市政府表示，魯班工坊是根據一帶一路項目的需求設立的，並通過職業教育開啟了「中國模式的新時代」。

中亞地區首個魯班工坊，就在2022年12月於塔吉克展開運作。（取自新華社）中亞地區首個魯班工坊，就在2022年12月於塔吉克展開運作。（取自新華社）

魯班工坊遍布非洲及中亞

魯班工坊以中國在西元前5世紀的傳說工匠「魯班」為名，後來魯班工坊這個名稱，開始頻繁出現在中共會議以及中國和其他國家的雙邊會議上。舉例來說，習近平2018年10月在中非合作論壇峰會上宣布，將在非洲建設10所魯班工坊。隨後，魯班工坊在肯亞、吉布地、馬利、象牙海岸及衣索比亞相繼開設。之後更進一步插旗中亞，習近平表示將在中亞國家設立更多魯班工坊，而中亞地區首個魯班工坊，就在2022年12月於塔吉克展開運作。

不過俗話說的好，天下沒有白吃的午餐，外媒和專家都對於中國廣設魯班工坊的舉動提出質疑。《華盛頓郵報》就點出，中國合作夥伴決定各個魯班工坊的專業方向，其中一些是為了一帶一路倡議及其他大型中國項目量身打造。目標是培養當地工人，以供中國企業在海外項目中雇用，進一步減少對輸出中國勞工的依賴。

吉布地的魯班工坊是培訓人員，來操作由中國所資助、通往衣索比亞阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）的電氣化鐵路；而在烏干達，魯班工坊則在由中資運營的「中烏姆巴萊工業園」（Sino-Uganda Mbale Industrial Park）內，和1所實務訓練學校合作設立。

烏干達的魯班工坊，在由中資運營的「中烏姆巴萊工業園」內設立。（取自新華社）烏干達的魯班工坊，在由中資運營的「中烏姆巴萊工業園」內設立。（取自新華社）

變中國大外宣洗腦工具

《經濟學人》報導也點出，有些魯班工坊的存在令人感到懷疑，像是在戰亂中的馬利，開設了有關於中醫的魯班工坊。

截至2024年中，中國已在29個國家建立了33個魯班工坊。而《華盛頓郵報》發現，魯班工坊似乎正在提升參與者對中國的正面印象，詢問10多名在印尼、衣索比亞和南非參與魯班工坊的教師、學生與校友，他們對中國表現出驚人的感激之情，並且對外界批評中國處理新冠疫情及對待少數民族（特別是維吾爾穆斯林）的做法，大多不以為意。

美國智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）客座研究員邱芷恩（Niva Yau）說，「有別於孔子學院，魯班工坊實際上每個國家都不同」，這證明中國對「一帶一路」批評有所回應，但北京並沒有放棄輸出技術的核心目的。

澳洲國立大學全球管理學院研究員范德克里（Dirk van der Kley）指出，儘管魯班工坊做為地緣政治或軟實力工具的作用，目前仍屬有限，但若中方持續擴大規模，情況可能發生變化。

范德克里說明，因為魯班工坊可在地主國塑造中國正面形象，提升當地人對中國的好感，而且魯班工坊培訓當地勞動力，提升中資建設吸引力，讓中國成該國的首選合作夥伴，但也可能導致該國對中國產生技術依賴，學習技術的學生更可能選擇購買中國技術的企業就業。

《經濟學人》報導點出，有些魯班工坊的存在令人感到懷疑，像是在戰亂中的馬利，開設了有關於中醫的魯班工坊。（取自魯班工坊官網）《經濟學人》報導點出，有些魯班工坊的存在令人感到懷疑，像是在戰亂中的馬利，開設了有關於中醫的魯班工坊。（取自魯班工坊官網）

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