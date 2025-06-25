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股匯雙漲！台幣收29.391元創逾3年新高 亞幣最強

2025/06/25 17:42

新台幣收29.391元創逾3年新高。（記者陳梅英攝）新台幣收29.391元創逾3年新高。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕中東情勢緩和、美聯準會釋出偏鴿訊號，激勵台北股匯雙漲！新台幣兌美元匯率今日早盤勁揚突破29.5元大關，最高觸及29.352元，在央行尾盤略為調節下，最終收在29.391元、勁揚1.45角，匯價創逾3年新高，成交量放大至21.595億美元，為近期大量。

台股延續昨日漲勢，大漲241.85點、收在22430.61點，三大法人同步買超共431.73億元，其中外資買超達355.96億元。

美國總統川普24日宣布以伊「12日戰爭」告一段落，市場避險情緒迅速退燒，使國際油價回落、美元走弱。聯準會主席鮑爾赴眾議院作證時也表示，若通膨持續放緩、就業市場轉弱，聯準會不排除提前啟動降息。鮑爾談話後，市場對Fed降息預期升溫，利率期貨顯示9月降息機率突破6成，美債殖利率與美元指數同步走低。

台幣一早在外資熱錢湧入下直抵29.3元價位，儘管午後美元指數再度反彈，主要亞幣升幅紛紛收斂，但台幣升值氣勢如虹，升幅達0.49%，在亞幣中獨占鰲頭。

根據央行統計，至下午四時，美元指數小跌0.1%；新加坡幣升值0.14%、韓元升0.12%、人民幣升0.09%，日圓則持平。

匯銀人士指出，台幣升勢趨勢不變，但仍須關注以伊局勢發展。鮑爾今晚還將赴參議院作證，是否延續偏鴿立場，及本週即將公布的5月PCE物價指數與就業數據，將是影響後續政策方向的關鍵觀察指標。另外，美國對等關稅暫緩期限將至，台美談判結果如何，也將牽動台北股匯走勢。

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