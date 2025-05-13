美中貿易失衡問題難解 川普短期內仍可能對中提高關稅

分析師指出，美中貿易會談結果令人驚訝，但短期內仍有可能看到美國再度調升對中國的關稅，因美中貿易失衡問題尚未解決。（路透資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕美中在瑞士日內瓦歷經2日協商後達成共識，同意自5月14日起各自調降115%關稅，為期90天，期間將繼續針對經貿關係對話。分析師指出，會談結果令人驚訝，但短期內仍有可能看到美國再度調升對中國的關稅，因美中貿易失衡問題尚未解決，艱難的談判過程還在後頭。

根據美中發布的聲明，美國將把對中國多數進口商品的關稅從145%調降至30%（包括保留與芬太尼相關的20%關稅）；中國對美國進口商品的關稅則由125%調降至10%。

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在美中同意互降關稅後，美國總統川普在白宮透透露，中國已同意取消對美國進口的非關稅壁壘，包括取消那些使外國在中投資複雜化的大量法規、出口限制和所有權規則，儘管川普過去曾誇大貿易談判的進展。

針對記者提問，若90天期限到期後，美中仍未達成協議而陷入僵局，美國對中國的關稅是否會再回到145%，川普回應說，不會回到這個水準，但會再「大幅增加」，卻也強調雙方最終將達成協議。

但荷蘭國際集團（ING）高級經濟學家費希納（Inga Fechner）表示，美中互降關稅的消息將被視為中國的勝利，這增加了休戰可能破裂的風險，「我甚至不認為這90天的關稅暫停期能夠維持下去」。

華府智庫「史汀生中心」中國項目主任孫韻表示，取消4月2日以來加徵的關稅相對容易，但這並未解決美中貿易失衡的根本問題，川普上任時矢言要消除不公平貿易，對美國造成的不公，這就表示美中貿易談判才正要開始，真正艱難的戰役還在後頭。

亞洲社會政策研究所（ASPI）副總裁柯特勒（Wendy Cutler）表示，3個月對於處理美中之間仍懸而未決的棘手貿易問題實在太短，包括中國的產能過剩、對本國企業的國度補貼、以及透過第三地轉運出口至美國等，類似談判通常需要超過1年。

華府智庫「哈德遜研究所」國際經濟專家華特斯（Riley Walters）則說，美中互降關稅的長期影響仍不明朗，短期內仍有可能看到美國提高對中國進口商品的關稅，儘管目前看到關稅降低，市場反應正面，未來關稅走向仍有許多不確定性。

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