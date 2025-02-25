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擎亞今年HBM營收佔逾5成 增添營運動能

2025/02/25 21:03

擎亞（8096）去年受惠AI需求的高頻寬記憶體（HBM）營收佔比提高。（取自公司網站）擎亞（8096）去年受惠AI需求的高頻寬記憶體（HBM）營收佔比提高。（取自公司網站）

〔記者洪友芳／新竹報導〕IC通路商擎亞（8096）去年受惠AI需求的高頻寬記憶體（HBM）營收佔比提高，全年每股稅後盈餘3.27元，由虧轉盈並創近13年獲利新高。展望今年，該公司因取得三星HBM大中華的獨家代理權，今年HBM業務營收佔比將達5成以上，較今年逾倍增，尤其下半年交貨將全面轉向HBM3、HBM3e為主，預期屆時將帶動營運動能轉強。

擎亞今收盤價78元，本月以來，股價較上月底的41.56元漲幅近九成。擎亞因遭櫃買中心列為處置股，且因股價波動大，被要求公告元月稅後淨利為1.23億元，每股稅後盈餘0.83元。

擎亞表示，受惠美中關係緊張，該公司去年第四季HBM出貨量大幅提升；該公司因取得三星HBM大中華的獨家代理權，預期三星較低階的HBM2將在上半年EOL（END OF LIFE），下半年將全面轉出貨HBM3、HBM3e，屆時公司營運動能將轉強，今年較高毛利的HBM業務營收佔比將佔50~60%，去年佔20~25%。

擎亞表示，旗下公司CoAsia SEMI能負責前段設計服務，由擎亞通路銷售，從設計到銷售成為一站式解決方案業務合作夥伴。

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