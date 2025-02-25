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聯發紡織竹北關廠 議員：積極推動鄰近工廠轉型

2025/02/25 14:39

聯發紡織竹北關廠，新竹縣議員蔡蕥鍹表示，新竹縣政府應該積極推動鄰近工廠轉型。（記者廖雪茹攝）聯發紡織竹北關廠，新竹縣議員蔡蕥鍹表示，新竹縣政府應該積極推動鄰近工廠轉型。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕在台灣橫跨專業假撚及染整事業領域的聯發紡織，昨無預警宣布竹北廠停產，廠房轉租緯創，49名勞工終止勞動契約。新竹縣議員蔡蕥鍹表示，過去曾多次因空污及噪音問題影響當地民眾生活品質，早在數年前她關注大享環境議題開始，就希望該區的聯發紡織、中國砂輪儘速思考轉型及遷廠評估。

蔡蕥鍹表示，由於成瀧重劃區近年有大量人口遷入，大樓林立，煙囪林立的傳統產業，無可避免會有污染物的排放，影響附近民眾居住品質，她衷心期盼新產業能帶動竹北智慧科技發展，改善民眾生活環境。

「我們不只是要求廠方轉型，更早一步提出願景與方向，這就是未雨綢繆。」蔡蕥鍹指出，她在去年再次針對重劃區附近三大廠遷廠及輔導轉型一案提出質詢，當時產發處的回文已預告聯發紡織「近期會有動作！」因為中國砂輪明確表示沒有遷廠規劃，如今聯發紡織確定撤出竹北。

聯發紡織竹北關廠。（記者廖雪茹攝）聯發紡織竹北關廠。（記者廖雪茹攝）

蔡蕥鍹指出，這次緯創接手後，未來如何規劃發展值得密切關注。隨著勝利國中、鄰近商辦與住宅大樓相繼完工，竹北核心區的產業轉型刻不容緩。她將持續監督後續土地利用與招商計畫，確保未來產業發展符合智慧城市定位，真正提升市民生活品質。

蔡蕥鍹說，她去年曾提出建議，希望此區未來能導入AI智慧產業，讓土地價值最大化。2023年她與縣府產發處陳偉志處長共同拜訪聯發紡織高層進行會談，建議廠方思考傳統產業轉型方案．改造舊有廠區注入人文創意，締造不同產值。她也要求環保局加強環境監測，定期公佈數據以解民眾疑慮。

蔡蕥鍹說，當時陳偉志處長建議廠區應透過都市計畫通盤檢討變更為住宅區，另可依據「產業創新條例」報編為智慧園區，從事研發設計基地，未來進駐廠商將依據產創條例享有技術研發、投資扺減、引進外籍高階技術人士的優惠與補助，符合新竹縣科技智慧城定位。而未來其他鄰近工廠若有遷廠或轉型計畫，產發處也會積極提供協助。

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