路透：中企規避貿易緊張局勢下 擬赴新加坡上市

知情人士表示，在全球貿易緊張局勢下，中國企業尋求在東南亞擴張，擬赴新加坡交易所上市。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕4名知情人士表示，在全球貿易緊張局勢下，中國企業尋求在東南亞擴張，至少有5家來自中國或香港的公司計劃在未來12至18個月內在新加坡進行IPO（首次公開發行）、雙重上市。

《路透》報導，知情人士稱，這些公司包括1家中國能源公司、1家中國醫療保健集團和1家總部位於上海的生物科技集團，但由於計劃仍未確定，知情人士拒絕透露姓名或公司名稱。

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這些上市計劃將給新加坡交易所帶來提振，儘管該交易所是房地產投資信託等收益型投資的熱門場所，但一直在努力吸引大型上市公司，並提升交易量。根據新加坡交易所網站的資訊，2024年該交易所僅出現了4起IPO。相較之下，香港交易所同年則有71家公司上市。

銀河國際證券（CGS International Securities）投資銀行部集團主管蘇君欽（Jason Saw）表示，與美國的貿易戰中，中企正尋求利用新加坡證券交易所進入東南亞市場或擴大東南亞業務。在川普擴大對中國貿易行動的力道後，有關在新加坡交易所上市的諮詢「暴增」。

美國總統川普（Donald Trump）先前宣佈對中國進口商品徵145％的關稅，中國也對美國商品徵125％的關稅，雙方經過會談後，上週同意暫停90天的關稅。但考慮到時間限制和川普政府的不可預測性，不確定性仍然存在。

新加坡交易所集團執行副總裁兼全球業務發起和拓展部主管保得勝（Pol de Win）指出，未來幾年和幾十年，中國通往世界的門戶將變得更加重要。無論是中國與外界的貿易還是商業活動，新加坡都是重要的門戶，在新加坡上市是其中重要的組成部份。保得勝並沒有提及中企的上市計劃。

1名知情人士表示，一些中國、香港公司可能透過在新加坡IPO籌資約1億美元（約新台幣30.24億元）。對於尋求在海外市場上市的中企來說，新加坡交易所通常不是首選，由於北京的支持以及大量更熟悉中國品牌的機構、散戶投資人，大多數投資人更青睞香港。

資本市場顧問提到，在中美緊張局勢升級的背景下，北京努力加強與東南亞的關係，這鼓勵了一些中企增加在東南亞地區的業務。但由於新加坡投資人相對保守，以及上市要求更為嚴格等因素，儘管新加坡2月宣佈加強股票市場措施，許多人仍認為，短期內新加坡和香港在股票上市方面的差距不會縮小。

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