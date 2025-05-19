美銀：AI晶片是「新貨幣」 看好輝達等晶片股

美銀表示，AI晶片成為地緣政治談判「新貨幣」。（彭博資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國銀行（BofA）分析師表示，AI（人工智慧）晶片在全球範圍內已變得相當重要，使得他們變成地緣政治貿易談判的重要工具，成為一種新的「貨幣」，近日在中東公佈的大型計劃，凸顯出AI運算的長期需求，也增強了相關類股的吸引力，美銀分析師看好包括輝達（NVIDIA）在內的晶片股。

《財星》報導，美銀在報告中表示，輝達和超微（AMD）與沙烏地阿拉伯主權財富基金旗下設立的Humain合作的AI基礎設施專案，每年的投資額將達30億至50億美元（約新台幣905億至1509.5億元），或在幾年內達到150億至200億美元（約新台幣4528.5億至6038億元）。

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Humain將從輝達獲得1.8萬顆尖端Blackwell晶片，與輝達在AI加速器領域的強勁競爭對手超微則與Humain簽署了一項價值100億美元（約新台幣3019億元）的合作協議。

美銀表示，在全球4500億至5000億美元（約新台幣13.58兆至15.09兆元）的AI基礎設施市場總額中，這類「主權AI」交易可能代表著每年超過500億美元（約新台幣1.5兆元）的市場價值。分析師補充，主權AI還可以幫助解決美國資料中心電力供應有限的問題，並抵銷美企向中國出貨限制帶來的阻力。

美銀預估，輝達和超微有望成為沙烏地阿拉伯專案的最大贏家。另外，晶片股博通（Broadcom）、邁威爾（Marvell）等公司預計也將受益。美銀表示，儘管競爭更加激烈，但這些供應商仍面臨資金充足的企業對AI部署的可靠、長期需求。

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