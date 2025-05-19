晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

美銀：AI晶片是「新貨幣」 看好輝達等晶片股

2025/05/19 09:27

美銀表示，AI晶片成為地緣政治談判「新貨幣」。（彭博資料照）美銀表示，AI晶片成為地緣政治談判「新貨幣」。（彭博資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國銀行（BofA）分析師表示，AI（人工智慧）晶片在全球範圍內已變得相當重要，使得他們變成地緣政治貿易談判的重要工具，成為一種新的「貨幣」，近日在中東公佈的大型計劃，凸顯出AI運算的長期需求，也增強了相關類股的吸引力，美銀分析師看好包括輝達（NVIDIA）在內的晶片股。

《財星》報導，美銀在報告中表示，輝達和超微（AMD）與沙烏地阿拉伯主權財富基金旗下設立的Humain合作的AI基礎設施專案，每年的投資額將達30億至50億美元（約新台幣905億至1509.5億元），或在幾年內達到150億至200億美元（約新台幣4528.5億至6038億元）。

Humain將從輝達獲得1.8萬顆尖端Blackwell晶片，與輝達在AI加速器領域的強勁競爭對手超微則與Humain簽署了一項價值100億美元（約新台幣3019億元）的合作協議。

美銀表示，在全球4500億至5000億美元（約新台幣13.58兆至15.09兆元）的AI基礎設施市場總額中，這類「主權AI」交易可能代表著每年超過500億美元（約新台幣1.5兆元）的市場價值。分析師補充，主權AI還可以幫助解決美國資料中心電力供應有限的問題，並抵銷美企向中國出貨限制帶來的阻力。

美銀預估，輝達和超微有望成為沙烏地阿拉伯專案的最大贏家。另外，晶片股博通（Broadcom）、邁威爾（Marvell）等公司預計也將受益。美銀表示，儘管競爭更加激烈，但這些供應商仍面臨資金充足的企業對AI部署的可靠、長期需求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財