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北韓新款智慧手機採用聯發科AP 官媒點評這樣說

2025/02/24 20:23

北韓推出的新款智慧型手機Samtaesung 8，展現該國技術發展的些許進步和限制。（取自網路）北韓推出的新款智慧型手機Samtaesung 8，展現該國技術發展的些許進步和限制。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕北韓推出的新款智慧型手機Samtaesung 8，展現該國技術發展的些許進步和限制，並採用聯發科（MEDIATEK, Inc.） 應用行動處理器 （AP）。

《每日北韓》（Daily NK）點評指出，Samtaesung 8融合過時的處理能力、顯著擴展的儲存容量和改進的攝影鏡頭。

融合過時的處理能力與儲存容量增加

《每日北韓》在2019年獲得的「平壤 2425」智慧型手機採用MT6771處理器（8核，2.0GHz），配備8GB RAM和32GB儲存空間。雖然Samtaesung 8的處理器和RAM規格與多年前的「平壤 2425」相似，但其儲存容量卻顯著增加。這可能反映出隨著大容量內容在北韓變得越來越普遍，消費者對更多儲存空間的需求。

Samtaesung 8 於2023年左右發布，與大多數北韓智慧型手機一樣，使用聯發科應用處理器。該設備採用2019年的 MT6771V（8 核心，2.1GHz）處理器，被認為是一款中階處理器。與2023年左右發布的其他智慧型手機相比，這款較舊的AP的性能略低。

Samtaesung 8 配備8GB RAM和256GB儲存空間。

與之前的型號相比，Samtaesung 8 還具有更強大的螢幕和相機功能。它配備6.5吋 FHD+ 顯示器（1080×2340，480 dpi），邊緣略微彎曲，外觀精緻，但這些曲線並不提供任何特殊功能。

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