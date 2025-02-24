大立光去年下半年每股擬配息57.5元 全年配息97.5元

大立光重訊公告，去年下半年擬配現金股利57.5元。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學鏡頭龍頭廠大立光（3008）今日公告，董事會決議，去（2024）年下半年擬配現金股利57.5元，以去年下半年每股稅後盈餘（EPS）114.68元計算，配息率為50.13％，符合近年水準。除息基準日定為3月27日，發放日則為4月17日。

大立光去年上半年每股現金股利為40元，合計全年配息為97.5元，配息率50.12%，以今日收盤價2745元計算，現金殖利率為3.55%。

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大立光日前於法說會中同步公告財報。去年第四季營收594.58億元，毛利率59.14%，季增8.6個百分點、年增6.24個百分點，稅後淨利86.75億元，季增30.8%、年增74.7%，每股稅後盈餘65.01元，創新高。

大立光去年全年營收594.58億元，年增達到22%，為2019年來新高，毛利率為52.4%、年增1.1個百分點，稅後淨利為259.15億元、年增45%，每股稅後盈餘194.17元，為次高紀錄。

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