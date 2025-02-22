被虧欠的群體！中國農村1.7億老人月退僅1000台幣

中國3億名人民工，絕大多數每月退休金約200元人民幣。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕中國的儲蓄率一直高居主要經濟體之冠，截至去年11月，中國儲蓄規模達149兆人民幣（673.8兆台幣）。野村證券中國首席經濟學家陸挺表示，高儲蓄率的部份原因在於中國約1.71億農村老人僅月領223元人民幣（1008元台幣）養老金，收入過低自然竭力儲蓄。他也說，如果政府要發錢刺激經濟，「也要優先發給我們虧欠的人」。

中國媒體「觀察者網」報導，陸挺近日出席「經濟學家建言2025中國經濟」對話表示，「整個中國的低收入階層，尤其是農民，在社保方面還沒有完全跟上國家經濟的發展和人均收入的提高」。

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他指出，相較於全球多數國家，中國養老體系的內部差距頗大；「處於頂端的約7%群體，他們平均每月的養老金有6000多元人民幣（2.7萬元台幣），處於中間層的企業退休職工，平均每月養老金大概有2000多元（9043元台幣），此群體佔比約38%；剩下約55%的城鄉居民，主要是1.71億農村老人，他們每個月的平均養老金是223元」。

他表示，中國退休金制度的改革非常重要，「首先，對這些農村老人來說，他們的收入確實太低了，消費能力非常有限；其次，他們是工廣大農民工的父母，農民工有非常沈重的養老負擔，這些老人的處境也是中國3億農民工的未來」。

他說，中國高儲蓄率的原因之一在於中國半數的非農就業人口是農民工，僅小部份未來退休金可達2、3000元人民幣，但絕大多數可能只有200多元，「這時候你怎麼可能不儲蓄」。

對於發錢刺激消費的建議，他說，「即便要發錢，也要優先發給我們虧欠的人」。

他補充，「老年農民在他們年輕的時候工作很辛苦，也交過很多公糧，而且那個時候中國存在『剪刀差』。到80、90年代，後一代農民為中國的城市化作出了非常大的貢獻，只不過那時候很多社保體系還沒有建立起來」。

他說，「現在我們都在說工齡，其實對很多農民工來講，他們十幾歲就出來打工，工齡也很長，你不能說他們有工齡；我們在完善中國社保體系的時候，應該考慮這部份人」。

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