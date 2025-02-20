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2024年我國際收支寫下5個新高紀錄

2025/02/20 19:26

去年台灣商品貿易順差突破千億美元。示意圖。（路透）去年台灣商品貿易順差突破千億美元。示意圖。（路透）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行今日公布2024年國際收支寫下五個新高紀錄，包括去年台灣商品貿易順差突破千億美元，達1007億美元以及初次所得303億美元、旅行收支逆差104.01億美元、居民對外直接投資319.8億美元與直接投資淨流出210.5億美元。

根據央行統計，去年第四季我國經常帳順差344億美元，全年經常帳順差突破千億美元達1138.3億美元，皆為歷史次高。

其中，去年第四季的商品貿易順差263.2億美元，較2023年同期減少37億美元，主因出口引申需求帶動廠商備料擴增，使進口增額大於出口增額帳淨流出；全年商品貿易順差來到1007億美元，創歷史新高。

此外，居民對外直接投資所得收入增加，也帶動去年第四季初次所得114.5億美元，與全年初次所得303.3億美元，同為歷史新高紀錄。

而2023年開放邊境後，國人海外旅遊盛行，旅行收支逆差連2年創紀錄，去年達到104.01億美元。

在金融帳部分，根據央行統計，去年第四季金融帳淨流出307億美元，為歷年第三高，為連續58季淨流出，2024年我金融帳淨流出943.9億美元，總計過去14年淨流出金額逾8900億美元。

央行指出，去年第四季直接投資淨流出41.8億美元，其中，居民對外直接投資淨增加70.3億美元，外資來台直接投資淨增加28.6億美元；證券投資淨流出250.7億美元，主因民間部門增持國外股權證券，居民對外證券投資增加184.8億美元，而外資減持台股，非居民證券投資淨減少66億美元。

全年來看，去年因台積電赴美、日設廠，居民對外直接投資達319.8億美元與直接投資淨資產增加210.5億美元，同步創下史上新高。

央行指出，經常帳是統計對外商品及服務等的交易。如商品及服務輸出大於輸入，表示經常帳有順差；因為國外收入大於支出，一國對外淨債權必然增加，表示該國資金淨流出。

經常帳有順差的國家，如日本、新加坡、南韓、德國及台灣等，其金融帳淨資產多呈增加。

2024年我國際收支寫下5個新高紀錄。（記者陳梅英攝）2024年我國際收支寫下5個新高紀錄。（記者陳梅英攝）

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