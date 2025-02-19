美國8133噸黃金儲備將重估價值？市場大波動

市場正關注，美國財政部是否透過會計調整，「重新評估」美國的黃金儲備。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金現貨價格在過去12個月中已上漲逾40%，是標準普爾 500 指數在此期間漲幅的2倍。然而，美國政府的黃金儲備在全球排名第1，倘若美國調整黃金儲備的記帳方式，將帶入一筆「意外之財」，但美國套現黃金，恐將重創黃金市場。

據報導，華爾街擔心，美國透過簡單的會計調整來「重新評估」美國的黃金儲備，雖然會為美國財政部一般帳戶注入一筆超過7500億美元（約新台幣24.55兆元）的意外之財，但此舉可能讓金價可能突然升值70倍。

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《金融時報》報導，近期黃金價格飆升的原因，除了地緣政治的動盪，還有瘋狂的川普關稅風坡，另一個原因就是部分市場的對沖基金投資人，正在猜測美國黃金儲備將重新估價。

美國總統川普的新任財長貝森特（Scott Bessent）上週表示，在未來12個月內，將把美國資產負債表的資產貨幣化。據報導，美國儲備黃金的原始成本價為每盎司42.22美元，約相當於20 世紀70年代初的金價，帳面價值只有110億美元（約新台幣3602億元），相較於目前金價已站上每盎司2900美元， 美國庫的黃金價值將高達7700億美元以上，這或許會減少美國今年發行龐大國債的需求。

《Financialpost》指出，美國政府應該將其黃金儲備從1973年設定的每盎司42美元「重新估價」至當前價格，此舉將為渴望提高運作效率的美國政府帶來快速現金，從而減少發行債券的需要，但此舉可能需要得到美國國會的批准。

但與大多數國家不同，美國的黃金由政府直接持有，而不是聯準會持有。聯準會持有與財政部黃金儲備價值相對應的黃金憑證，並以此向政府提供美元。近期黃金價格接近歷史新高、約每盎司3000美元，如果美國政府的黃金案市值計算，其價值將超過7千多億美元，可為財政部帶來一次性的財政收益。

除了財政部長貝森特提出，打算重新評估美國的黃金儲備之外，川普提名的白宮經濟顧問委員會主席米蘭（Stephen Miran）也提出了出售黃金儲備的想法。

據報導，米蘭曾表示透過出售黃金換取美元，將美元兌換成外幣，美政府將增強「被低估」的貨幣，這正是川普已經暗示他想要的結果。他補充說，用不產生利息的金條，換取外國政府債券也將為美政府創造額外的收入來源。

米蘭寫道，雖然這可能是法定允許的，但出售國家黃金儲備來購買外匯工具可能會帶來政治成本。以目前美國政府持有約8133公噸黃金中，即使只出售一部分，也可能損害金價。

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