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國際油價一夜暴漲！美國恐撤離伊拉克大使館部分人員 市場嚇壞了

2025/06/12 09:01

國際油價週三（11日）上漲逾 4%，創2個多月以來新高。（法新社）國際油價週三（11日）上漲逾 4%，創2個多月以來新高。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕消息人士指出，由於中東地區安全局勢惡化，美國正準備撤離駐伊拉克大使館。國際油價週三（11日）上漲逾 4%，創2個多月以來新高。

美國紐約西德州中級原油（WTI）上漲 3.17 美元，或 4.88%，收每桶 68.15 美元。

布蘭特原油期貨上漲 2.90 美元，或 4.34%，收在每桶 69.77 美元。

2大指標原油期貨價格均創下自 4 月初以來的最高點。

由於美國準備撤離駐伊拉克使館的消息傳出，令市場感到意外，交易員紛紛買進原油期貨。伊拉克是石油輸出國組織（OPEC）第2大產油國，僅次於沙烏地阿拉伯。美方官員表示，駐巴林的軍人家屬也可能撤離。

Price Futures Group 分析師弗林（Phil Flynn）表示：「市場並未預期會出現這麼大的地緣政治風險。」

伊朗國防部長納西爾扎德（Aziz Nasirzadeh）表示，若核協議談判破裂並引發與華府的衝突，伊朗將攻擊美國在中東區域內的軍事基地來報復。

川普則在週三公開的一段訪談中表示，他對伊朗是否會在與美方的核協議中同意停止濃縮鈾「信心不高」。

伊朗與美方的緊張關係持續，也意味著其石油供應可能將繼續受到制裁限制。

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