大地震預言引恐慌 7月初台北飛日本機票最多降27％

大地震預言引發恐慌，7月飛往日本的機票價格也出現明顯的優惠。（彭博資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕因精準預言311大地震而爆紅的日本漫畫《我所看見的未來》（私が見た未来），書中預告今年7月會發生「真正的大災難」，引起熱烈的討論，7月飛往日本的機票價格也出現明顯的優惠。

日本漫畫《我所看見的未來》書中提到，2025年7月5日會發生一場大地震，震央位於日本、台灣和菲律賓海域之間，導致日本3分之1土地被海嘯淹沒，還會隆起一塊新大陸地，將台灣、香港及菲律賓連在一塊。儘管這一說法並無科學根據，但已引起恐慌蔓延。

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儘管日本氣象廳網站提醒人們，目前的科學還無法高精度預測地震，但相關傳言已開始影響日本旅遊業，根據彭博產業研究對ForwardKeys數據的分析顯示，自4月以來，來自台灣、韓國和香港的航空預訂量均有所下降。

大地震預言衝擊，台北往返東京機票價格鬆動。（圖擷自Skyscanner）



旅遊平台Skyscanner數據，適逢暑假旺季，今年7月初台灣飛往日本的機票卻出現明顯價降，台北往返東京機票最低價格落在6000元上下，價格比平常便宜約2300元，跌幅27%。同期傳統航空價格也有鬆動，星宇航空、長榮航空及中華航空也可見大約1萬2000元的機票。

台北往返大阪的機票，廉航價格落在5600元上下，票價平均便宜1100元，降幅16%；傳統航空價格則落在1萬2000至1萬4000元不等。

旅遊專家「布萊N機票達人」近日也在臉書分享，台灣人最愛飛的日本3大目的地東京、大阪和沖繩不管是廉航還是傳統航空都有明顯降價，價格都比前一波線上旅展要來得便宜，以過往的經驗來看，在大型促銷後還有這樣的降價幅度，這種情況並不常見。

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