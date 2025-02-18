離岸風電逢全球亂流 沃旭：投資台灣深具信心

沃旭能源亞太區總裁古沛明表示，對台灣市場深具信心。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕全球離岸風電遇亂流，沃旭能源宣布2030年前的投資計畫將進行縮減。沃旭能源亞太區總裁古沛明今強調，沃旭對亞太地區風電市場，尤其是台灣，仍深具信心，因政府綠能轉型目標明確、企業綠電需求持續增長，沃旭期盼參與區塊開發3-3期選商。

全球離岸風電自疫情、俄烏戰爭以後，通膨加上缺料，歐洲興起能源自主掀起搶船潮，各種物價疊疊加乘，致成本大漲，近期美國總統川普又公開反對風電，市場投資信心再起波瀾。

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沃旭能源近日也宣布，考量離岸風電產業面臨成本激增和供應鏈問題，決定將2030年前的投資計畫縮減25%。

談及沃旭總部縮減投資計畫25%，是否動搖台灣投資？沃旭能源亞太區總裁古沛明（Per Mejnert Kristensen）今受訪表示，目前計畫變更尚須加以盤點，判斷即使有影響也不大，沃旭對於台灣市場頗為重視，目前在台灣有2GW風場正在營運與建置，即便總部有意降低規模，但預期台灣及亞太市場僅是略為減少。

沃旭在區塊開發3-1期放棄投標，在3-2期則投標失利。被問及3-3期，古沛明表示，沃旭非常希望參與選商，等待政府公布選商細節，樂觀看待。

古沛明表示，即便全球離岸風電遭逢逆風，對於亞太風電市場，特別是台灣市場仍深具信心，因台灣政府綠能轉型目標明確，企業對綠電需求持續增長，這也是沃旭當初選擇台灣作為亞太首站的主因。

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