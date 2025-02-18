YouTube影片教俄兵投降 俄法院開罰Google

日俄羅斯法院對Google處以380萬盧布（約新台幣136萬）罰款，原因是其旗下影音平台 YouTube 託管了教導俄羅斯士兵如何投降的影片。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕近日俄羅斯法院對Google處以380萬盧布（約新台幣136萬）罰款，原因是其旗下影音平台 YouTube 託管了教導俄羅斯士兵如何投降的影片。

綜合外媒報導，近年來，俄羅斯一直要求外國科技平台移除其認定為非法的內容，特別是有關烏克蘭戰爭的所謂「假新聞」。對於未能遵守要求的平台，俄羅斯當局採取持續性小額罰款的策略進行懲處。

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批評人士指出，俄羅斯當局刻意降低 YouTube 的下載速度，以阻止俄羅斯民眾觀看批評總統普廷及其政府的內容。然而，俄羅斯官方否認這一指控，聲稱速度問題源於 Google 未能及時升級相關設備，但此說法遭到 Google 和科技專家的質疑。

在去年 12 月，普廷總統曾公開抨擊 Google，指責該公司已淪為美國政府謀取政治利益的工具。面對此次罰款，Google 暫未對此事件做出回應。

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