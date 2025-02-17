紅隊演練上架政府共契 DEVCORE估有效帶動企業採用

DEVCORE執行長翁浩正（左起）、DEVCORE資深副總徐念恩分享營運成果與今年展望。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕資安界有紅隊、藍隊的分別，紅隊著重在進攻，藍隊聚焦在防守，兩者都是為了協助提升資安防護。以「紅隊演練」聞名的資安公司DEVCORE觀察，紅隊演練服務近期納入公部門共同供應契約，將有效帶動企業採用紅隊演練，預估今年公司的相關營收成長超過2成。DEVCORE並宣布，要推出主動式產品安全研究服務。

根據DEVCORE內部統計，紅隊演練市場需求持續成長，從2021年至2024年，公司收到的紅隊演練洽詢量增長達2.6倍，且開始收到來自伺服器代工大廠的洽詢。在營收方面，2024年紅隊演練成案金額較前年成長11%，並預估2025年紅隊演練服務營收成長可望超過20%，顯示需求強勁。

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DEVCORE資深副總徐念恩分享近年營運成果，自2017年推出紅隊演練服務以來，累計合作的客戶已超過60間、超過110次的紅隊演練，包含台積電、中油、總統府等。在2024年的紅隊演練營收中，金融業貢獻最多（29%）、高科技製造業次之（28%）、政府單位則是第三（14%）。

徐念恩說，金融業因為有金管會監督，對資安防護更為重視，本身也有比較多資源投入新興的資安檢測服務；而近年隨著法規要求，上市櫃公司對資安防護有更多需求，例如2021年證交所要求上市櫃必須針對資安事件發布重大訊息，此後向DEVCORE洽詢紅隊演練的需求顯著上升，甚至到今年第一季為止，洽詢數量已接近去年全年。

他也細數DEVCORE培育資安人才的成果，公司已開始實施「週休三日」的機制，希望讓同仁兼顧生活品質和工作效率，以提高工作潛能；此外，DEVCORE也透過實習生制度、獎學金、資安社群補助等，協助學生更深入接觸資安。

DEVCORE執行長翁浩正則分享好消息，經過公司和政府長期溝通討論，紅隊演練服務終於在2024年底納入公部門「共同供應契約」（簡稱共契）資安服務項目，DEVCORE是其中的供應商之一，這顯示紅隊演練的價值與接受度越來越高，而這也是睽違10年來，共契再次新增的資安服務項目。

「共同供應契約」是指當2家以上的政府機關有共同需求時，可以統一辦理採透。談到進入共契所代表的意義，翁浩正認為，首先是服務價值被認可，代表紅隊演練這項服務具有公信力與市場認可度，其次則是供應商的資格和能力也會受到審查，並不是任何資安公司都能成為供應商。對於民間來說也有很重要的影響力，因為由政府帶頭推動，預料會有效帶動企業採用紅隊演練。

觀察到供應鏈安全越發受到重視，翁浩正也宣布DEVCORE要推出一項新服務：主動式產品安全研究，幫企業研究資通產品有哪些漏洞。他表示，DEVCORE參加過許多資安競賽、獲得優異成績，代表研究團隊具有很大能量，因此思考如何將這樣的能力幫助企業。他們將從攻擊者的視角出發，挖掘企業產品的資安漏洞，在資安事件、資安威脅發生之前就先強化防禦，有效增進軟體、硬體、韌體產品的安全性。

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