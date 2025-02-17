晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》承啟：AMD新品問世 顯卡族強勢

2025/02/17 13:01

超微方面，計劃本月28日將發布RX 9070 XT高階顯卡，效能號稱對標輝達RTX 5070Ti。（路透檔案照）超微方面，計劃本月28日將發布RX 9070 XT高階顯卡，效能號稱對標輝達RTX 5070Ti。（路透檔案照）

〔記者方韋傑／台北報導〕顯卡市場受惠於超微（AMD）繼輝達（NVIDIA）發布RTX 50系列產品之後，即將以RX 9070系列產品加入新品戰局，可望推升台系夥伴業績上升，在市場資金看好之下，今日顯卡族群股價全面上揚，其中承啟（2425）截至中午12時35分暫報37.25元、漲幅6.13%，成交量5218張。

輝達今年初已在全球釋出旗下RTX50系列旗艦型顯卡5090，以及高階款RTX 5080，同時因應美國晶片禁令，向中國供應當地限定版5090D，從目前供不應求的狀況來看，已經掀起顯卡市場熱絡的「炒價」生態，尤其中國當地仍有不少業者願以高價取得海外版本。

超微方面，計劃本月28日將發布RX 9070 XT高階顯卡，效能號稱對標輝達RTX 5070Ti，但要價僅599美元（約新台幣1萬9682元），比起RTX 5070Ti便宜150美元（約新台幣4903元），另一款RX 9070顯卡則可望擁有更低的售價，法人看好後續台系顯卡廠業務量將明顯有所起色。

超微

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財