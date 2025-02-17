焦點股》承啟：AMD新品問世 顯卡族強勢

超微方面，計劃本月28日將發布RX 9070 XT高階顯卡，效能號稱對標輝達RTX 5070Ti。（路透檔案照）

〔記者方韋傑／台北報導〕顯卡市場受惠於超微（AMD）繼輝達（NVIDIA）發布RTX 50系列產品之後，即將以RX 9070系列產品加入新品戰局，可望推升台系夥伴業績上升，在市場資金看好之下，今日顯卡族群股價全面上揚，其中承啟（2425）截至中午12時35分暫報37.25元、漲幅6.13%，成交量5218張。

輝達今年初已在全球釋出旗下RTX50系列旗艦型顯卡5090，以及高階款RTX 5080，同時因應美國晶片禁令，向中國供應當地限定版5090D，從目前供不應求的狀況來看，已經掀起顯卡市場熱絡的「炒價」生態，尤其中國當地仍有不少業者願以高價取得海外版本。

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超微方面，計劃本月28日將發布RX 9070 XT高階顯卡，效能號稱對標輝達RTX 5070Ti，但要價僅599美元（約新台幣1萬9682元），比起RTX 5070Ti便宜150美元（約新台幣4903元），另一款RX 9070顯卡則可望擁有更低的售價，法人看好後續台系顯卡廠業務量將明顯有所起色。

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