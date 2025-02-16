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外勞政策荒腔走板 台聯周倪安：應全數遣送逃逸外勞

2025/02/16 14:01

台聯黨主席周倪安呼籲應把全部逃逸外勞遣返回國。圖為警方日前逮捕4名越南籍逃逸移工，其中1人是通緝犯（戴黑帽）。（讀者提供）台聯黨主席周倪安呼籲應把全部逃逸外勞遣返回國。圖為警方日前逮捕4名越南籍逃逸移工，其中1人是通緝犯（戴黑帽）。（讀者提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕台聯黨主席周倪安批評我國外勞政策「荒腔走板」，更質疑勞動部近期公告派遣外勞試辦計畫，4小時1000元，薪資高於本國人基本薪資。他也呼籲應把全部逃逸外勞遣返回國。

周倪安表示，新加坡公民及長住人口415萬人，外勞176萬，佔比40%。新加坡人力部（MOM）每年都會根據國家經濟需求，訂定所需引進人力額度，所以引進外勞不會排擠國人就業機會，反而因為勞動力足夠而增加投資，因此提升新加坡人的就業機會。

周倪安質疑，台灣的勞動部在幹嘛？販賣外勞數量，拿取更多安定費？外勞在自己國家沒有工作機會而離鄉當外勞，卻不遵守台灣規定而逃逸，100個就逃12個，勞動部還想辦法要讓他們就地合法，根本沒是非，其中一定有協助外勞團體獲利不少。政府應該從錢查問題，若故意放水就是有鬼。

周倪安批評，勞動部近期公告派遣外勞試辦，4小時1000元，台灣人都沒這麼高。政府知道台灣有看護家事工需求，但就是把台灣人當提款機，此舉一定會增加更多逃逸外勞，非法的應該全部遣送，再引進台灣需要的，願意守法的外勞。

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