找到了！大樂透春節大紅包百萬得主驚喜「現聲」

草屯鎮敦和宮附近的彩券行，業者急尋百萬得獎者，該得主近日已致電感謝。（記者陳鳳麗攝）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮敦和宮財爺廟附近的彩券行，大樂透春節加碼大紅包2月1日開出100萬元，業者急尋中獎者，擔心其誤以為沒中獎把彩券丟掉。該名百萬富翁看到本報的報導才拿彩券對獎，確認中獎後致電彩券行感謝。據透露，該得主是年輕女性，從1月24日到2月12日的大樂透都各買1注。

位在敦和宮附近的財神爺彩券行6日才被台彩公司通知，該行售出的大樂透春節加碼大紅包彩券，其中2月1日開獎的第114000015期大樂透，中了1注100萬元大紅包。

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業者李仁宏因曾有舊同事跟他買刮刮樂以為沒中，經他從垃圾桶撿起重對，赫然發現舊同事刮中百萬元，因此擔心此次中大紅包的得主，也誤以為自己沒中獎，把財神爺往外推走。

這名中獎者看到本報報導後，想到自己也有買2月1日的大樂透，以「試試看」心情，用手機掃瞄該張彩券的QR-Code，赫然發現自己就是幸運得主。隔天打電話給業者李仁宏，感謝他熱心提醒對獎。

李仁宏說，從中獎者的聲音判斷是年輕女性，她未透露是本地人或外地人，但表示到敦和宮拜拜後才去買彩券，春節加碼大紅包的大樂透彩券，從1月24日到2月12日的大樂透都各買1注，想不到真的中大紅包。

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