川普要改「晶片法」條件 專家示警 : 台積電、環球晶恐受挫

外媒報導，川普準備改變美國《晶片法案》的條件，台灣台積電恐受影響。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》報導，2位知情人士透露，白宮正尋求重新談判美國《晶片法案》，並已暗示將推遲一些即將到來的半導體撥款。據報導，川普政府將重新審查這390億美元（約新台幣1.27兆元）的《晶片法案》，部分「即將到期的付款」也恐被推遲，台灣廠商的台積電、環球晶恐受到衝擊。

消息人士稱，川普政府計劃重新談判部分協議，目前尚不清楚可能出現的變化程度，以及這些變化將如何影響「已經達成的協議」，也尚不清楚川普政府是否已採取任何行動。

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據報導，目前主要拿到美國晶片補貼額度的半導體廠商，包括英特爾、台積電、環球晶、三星、美光。

中經院區域發展研究中心主任劉大年直言，若台積電此次可依法取得美國政府的66億美元（約新台幣2160.6億元）晶片法案補助金，「但之後可能拿不到了」。劉大年認為，川普在競選期間表態反對補貼外國企業，以拜登政府通過的晶片法為例，未來川普政府應該不會再撥款補助。

知名半導體分析師陸行之在2024年3月曾發文示警稱，幾年前他曾建議台積電應以日本設先進製程廠，以取代美國廠來分散地緣政治政治風險。他所持的理由是，美國設廠會碰到很多問題，對股東也不利，就延遲、工會、影響獲利問題不說，恐連100億美元（約新台幣3273.9億元）補助款都拿不到。

台積電財務長黃仁昭先前表示，台積在2024年第四季已取得15億美元（約新台幣491億元）的第一筆補助款。除了台積電，全球第三大半導體矽晶圓廠環球晶在2024年也宣布赴美投資。

環球晶表示，華盛頓尚未直接通知其獎項條件或條款有任何變化，該公司將獲得美國政府4.06億美元（約新台幣132.9億元）的撥款，用於德州和密蘇里州的項目。目前，環球晶得在2025年下半年實現協議中的條款和里程碑後，才會獲得美國補貼。

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