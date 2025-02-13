傳與蘋果合作開發AI功能 阿里巴巴股價大漲逾4％

中國阿里巴巴（Alibaba）近日傳出與美國科技公司蘋果（Apple）共同合作開發AI功能。（示意圖，彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國阿里巴巴（Alibaba）近日傳出與美國科技公司蘋果（Apple）共同合作開發AI功能。受上述消息激勵，阿里巴巴今（13日）盤中股價大漲逾4%，創3年新高。

美科技網站《The Information》近日援引知情人士消息報導，指阿里巴巴在騰訊、字節跳動、阿里巴巴以及Deepseek等競爭對手中脫穎而出，獲選成為蘋果合作夥伴，共同為中國iphone用戶開發AI功能。

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報導指出，阿里巴巴勝出的關鍵，除阿里巴巴不僅能滿足蘋果對模型效能的要求，其團隊規模及數據能力也是其他等競爭對手難以匹敵的。

報導還指出，蘋果與阿里巴巴共同開發的AI功能已提交給中國網路主管機關，目前正等待批准。

受上述消息激勵，阿里巴巴今（13日）盤中股價一度大漲逾4%，高見118.9港元，創3年新高。截至台北時間13日中午12點20分，阿里巴巴股價暫報118.2港元，漲幅3.87%。

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