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川普為何劍指台積電？許美華：為了拯救英特爾

2025/02/13 08:35

美國總統川普揚言對晶片課徵關稅，市場預期台積電恐首當其衝。（彭博）美國總統川普揚言對晶片課徵關稅，市場預期台積電恐首當其衝。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普揚言對晶片課徵關稅，市場預期台積電恐首當其衝，關注增加赴美投資與關稅議題。對此，科技專家許美華分析，川普政府真正的想法，是讓台積電「拯救」英特爾（Intel），但又不希望台積電收購英特爾，因此不惜用關稅手段來施壓，許美華認為，從好的角度來看，台積電再度被美國政府肯定了。

許美華週三（12日）深夜在臉書發文，指出川普稍早放出要對台灣晶片課稅的消息，甚至說不惜加稅100%，當時川普說，目的是希望用關稅迫使台積電到美國設廠，從而把晶片製造帶回美國。

許美華分析，川普當時有些話並沒有說透，他最想要的並不是「台積電到美國設廠」這個模式，而是美國自家的英特爾晶片製造能夠起死回生，靠真正的美國公司、做到美國晶片製造。

許美華透露，在農曆過年前後，台積電跟台灣政府高層，都收到來自川普政府的真正想法，就是希望台積電救英特爾，但又不希望台積電收購英特爾，因為美國政府希望保住英特爾這個晶片命脈。」

許美華話鋒一轉，指出若不收購英特爾，台積電要怎麼救英特爾？若是派團隊進去技術指導接管，台積電自己在台灣跟全世界都在積極蓋新廠，是否還有力氣再去代管英特爾？

許美華指出，川普出的這道難題，聽到的人都很傻眼，而她稍早看到傳聞，指出華爾街盛傳的上策，是台積電以技術入股英特爾，台積電出技術，美國出錢，救活英特爾；中策是台積電AZ廠在NASDAQ上市；下策是美國對台積電課稅，台美雙輸。當中的上策，跟她聽到的比較接近，但所謂上策是以美國的觀點，而不見得是台灣或台積電的角度去看。

許美華並表示，目前整件事情都還在進行式，川普政府並沒有具體想法，沒有一定要怎樣做，而美國人的終極目標就是想搶救英特爾，然後寄希望於台積電，讓台積電來想辦法，甚至不惜用根本難以執行的關稅手段來威脅。

許美華認為，她並不會把這件事當做是對台積電或台灣的壓力及懲罰，從好的角度來看，是台積電再度被美國政府肯定，試問全世界有幾家公司做得到？被美國政府點名搶救自家寶貝英特爾，難道不是台灣人值得驕傲的成就嗎？

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