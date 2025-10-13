台積電利潤估飆升28％ 英研究集團：輝達超微「只有一個去處」

由於對人工智慧基礎設施的需求旺盛，全球最大的先進人工智慧晶片製造商台積電預計第3季利潤將成長28%，創歷史新高。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕由於對人工智慧基礎設施的需求旺盛，全球最大的先進人工智慧晶片製造商台積電預計第3季利潤將成長28%，創歷史新高。

根據倫敦證券交易所SmartEstimate從20位分析師收集的數據，台積電預計將在截至9月30 日的3個月內實現淨利潤台幣4154億元。

SmartEstimates一貫重視更準確的分析師預測。台積電已公佈第3季營收增幅超過市場預期，達30%。若利潤超過3983億元，將標誌著該公司季度淨利創歷史新高，並實現連續第7個季度利潤成長。

研究公司IDC集團副總裁莫拉萊斯（Mario Morales）表示，他預計台積電今年的營收將增加至少30%至35%。他表示：鑑於人工智慧基礎設施投資的持續增長，我預計台積電將繼續超越同行，而輝達和超微等領先的晶片供應商「只有一個去處」，那就是台積電。

莫拉萊斯表示，即使關稅和貿易爭端增加了不確定性，人工智慧基礎設施仍然是雲端服務提供商、製造商和企業的「戰略要地」，確保投資繼續集中在該領域。

