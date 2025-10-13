股匯雙殺！新台幣重貶1.51角收30.696元

股匯雙殺！新台幣重貶1.51角，收30.696元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕連假期間，美中稀土貿易戰升溫，美股重挫，連動台股週一開低走低，一度暴跌逾800點，儘管跌點最後收斂至400點以內，不過外資大砍台股近600億元，熱錢匯出下，新台幣兌美元匯率重貶1.51角，收在30.696元，寫下近1個半月新低紀錄，匯價連5黑，成交量爆出23.56億美元、近期大量。

美國總統川普上週五發出長文表示，因中國宣布新的稀土管制政策，將自11月1日起對中加徵100％關稅，引發市場避險情緒升溫，美股出現明顯拉回，台積電ADR也下跌逾6%，惟川普週日又在社群媒體上發文安撫市場，稱「一切都會沒事」，受到川普言論鼓舞，美指期貨上漲，加上市場謠傳國安基金進場護盤，台股最後下跌378.50點，收在26923.42點。

但三大法人同步賣超，合計賣超678.41億元。其中，外資賣超563.13億元。

匯銀人士指出，美元指數午後略有反彈，大底仍在99附近，並未突破上週高點，新台幣匯價在午後貶幅擴大，主要是外資熱錢匯出，央行順勢放手讓台幣收在當日最低。台幣在30.5元關卡失守後，接下來將回測前波低點30.755元。

投資人除持續觀察美中稀土角力戰外，由於美國政府仍關門，缺乏重要數據公布，各界將緊盯週二聯準會主席鮑爾演說，若偏鴿有望緩解市場緊張，若重申抗通膨立場，全球金融市場波動可能進一步擴大。

觀察主要亞幣，連假期間，除韓元走勢較為低迷外，日圓反彈，人民幣平穩。

根據央行統計，截至下午4點，美元指數上漲0.01%、韓元重貶1.85%、日圓升值0.49%、新幣貶0.08%、人民幣貶0.09%

