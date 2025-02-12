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沛星強化AI能量 砸12.7億收購法國新創AdCreative.ai

2025/02/12 19:00

Appier執行長暨共同創辦人游直翰（左）攜手AdCreative.ai執行長亞立山大．路西耶（Alexandre Leciel）合作。（沛星提供）Appier執行長暨共同創辦人游直翰（左）攜手AdCreative.ai執行長亞立山大．路西耶（Alexandre Leciel）合作。（沛星提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕台灣人工智慧（AI）與軟體即服務（SaaS）技術整合商沛星互動科技（Appier，TSE：4180）今日宣布以3870萬美元（約新台幣12.7億元）收購法國新創企業AdCreative.ai，是自2018年以來的第5起重大併購，用以加速旗下生成式AI 產品能量，拓展全球業務版圖，打造迎向未來的行銷與廣告科技解決方案。

有鑑於AdCreative.ai業務專注於生成式AI技術的創意生成與成效優化，Appier認為，公司後續不僅得以強化旗下生成式AI佈局，也能鞏固行銷AI解決方案的領先地位，提升客戶整體廣告效率，同時，也將在電商、遊戲、消費品等高速增長的產業，促進斬獲客戶的能力，拓展全新的成長機會。

Appier執行長暨共同創辦人游直翰表示，隨著公司加速全球佈局，此次的收購案有利於優化產品組合，推動創新的生成式AI 解決方案，也能深化數據護城河，在擴大全球市場服務能量的過程中改善毛利結構。

游直翰研判，透過公司在亞太市場的領先定位，以及在美國的高速市場有效滲透，結合AdCreative.ai在歐洲的市場利基，「相信這次併購將進一步完善我們的AI 版圖，驅動Appier成效型行銷 AI 解決方案在全球市場的增長。」

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