跟進川普！迪士尼正調整DEI計畫 未來恐不再高舉多元化大旗

迪士尼（Disney）據稱成為最新一家調整多元、平等和包容（DEI）政策的企業。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著美國總統川普上台，美國企業界掀起了文化轉變，迪士尼（Disney）據稱成為最新一家調整多元、平等和包容（DEI）政策的企業。迪士尼人資長科爾曼 （Sonia Coleman）在最新的備忘錄告訴員工，公司正在轉變DEI工作重點，以更專注於業務成果與公司核心價值觀。

根據美國媒體《Axios》最初的報導，以及《商業內幕》（Business Insider）後續確認的內部備忘錄，科爾曼告知員工，公司的 DEI 方向，將重新聚焦於業務目標與核心價值觀。

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此外，這些調整也將影響迪士尼自 2020 年起，在部分影片中添加的內容警示標語。根據備忘錄，DEI 在迪士尼高層薪酬評估中的比重將降低，同時將關閉「重新想像明天」（Reimagine Tomorrow）的數位平台，該平台在2021年推出，目的是要放大「代表性不足群體」（Underrepresented）的聲音。

迪士尼也會將原本的「商業」員工資源團體（Business Employee Resource Groups，BERGs）更名為「歸屬感」員工資源團體（Belonging Employee Resource Groups）。

在受到保守派的猛烈批評後，迪士尼近年來在多元化議題上的態度有所調整。例如2024年選擇推出更專注於娛樂的電影《死侍與金剛狼》（Deadpool & Wolverine），而非像《動物方城市》（Zootopia）這類涉及偏見與歧視主題的作品。部分內部人士預測，在川普新任期內，迪士尼可能會進一步保守，以避免再次陷入文化戰爭。

然而，作為美國文化的重要象徵，迪士尼很難完全避開爭議。例如，《美國隊長：無畏新世界》（Captain America: Brave New World）主演麥基（Anthony Mackie）近日因表示自己的角色不應僅代表美國，而受到外界批評。隨後，他澄清自己「以身為美國人為榮」，但仍希望角色保有普世價值。

此外，迪士尼即將上映的真人版《白雪公主》（Snow White）也因將「七個小矮人」改為普通身材的「魔法生物」，而引發爭議。

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