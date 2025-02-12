晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

跟進川普！迪士尼正調整DEI計畫 未來恐不再高舉多元化大旗

2025/02/12 11:21

迪士尼（Disney）據稱成為最新一家調整多元、平等和包容（DEI）政策的企業。（法新社）迪士尼（Disney）據稱成為最新一家調整多元、平等和包容（DEI）政策的企業。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著美國總統川普上台，美國企業界掀起了文化轉變，迪士尼（Disney）據稱成為最新一家調整多元、平等和包容（DEI）政策的企業。迪士尼人資長科爾曼 （Sonia Coleman）在最新的備忘錄告訴員工，公司正在轉變DEI工作重點，以更專注於業務成果與公司核心價值觀。

根據美國媒體《Axios》最初的報導，以及《商業內幕》（Business Insider）後續確認的內部備忘錄，科爾曼告知員工，公司的 DEI 方向，將重新聚焦於業務目標與核心價值觀。

此外，這些調整也將影響迪士尼自 2020 年起，在部分影片中添加的內容警示標語。根據備忘錄，DEI 在迪士尼高層薪酬評估中的比重將降低，同時將關閉「重新想像明天」（Reimagine Tomorrow）的數位平台，該平台在2021年推出，目的是要放大「代表性不足群體」（Underrepresented）的聲音。

迪士尼也會將原本的「商業」員工資源團體（Business Employee Resource Groups，BERGs）更名為「歸屬感」員工資源團體（Belonging Employee Resource Groups）。

在受到保守派的猛烈批評後，迪士尼近年來在多元化議題上的態度有所調整。例如2024年選擇推出更專注於娛樂的電影《死侍與金剛狼》（Deadpool & Wolverine），而非像《動物方城市》（Zootopia）這類涉及偏見與歧視主題的作品。部分內部人士預測，在川普新任期內，迪士尼可能會進一步保守，以避免再次陷入文化戰爭。

然而，作為美國文化的重要象徵，迪士尼很難完全避開爭議。例如，《美國隊長：無畏新世界》（Captain America: Brave New World）主演麥基（Anthony Mackie）近日因表示自己的角色不應僅代表美國，而受到外界批評。隨後，他澄清自己「以身為美國人為榮」，但仍希望角色保有普世價值。

此外，迪士尼即將上映的真人版《白雪公主》（Snow White）也因將「七個小矮人」改為普通身材的「魔法生物」，而引發爭議。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財