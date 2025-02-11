習近平剉咧等 新聞週刊：中國經濟面臨4重威脅

儘管中國在農曆春節過後的消費支出有所回升，但經濟仍處於嚴峻困境，面臨通縮、國內消費低迷、工業生產放緩、美國總統川普的關稅等4重威脅。（美聯社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國《新聞週刊》10日報導，儘管中國在農曆春節過後的消費支出有所回升，但經濟仍處於嚴峻困境，面臨通縮、國內消費低迷、工業生產放緩、美國總統川普的關稅等4重威脅。

中國1月消費者物價指數（CPI）年增0.5%，高於去年12月的0.1%，為去年8月以來最大漲幅，卻是因為農曆春節提早來臨，民眾擴大支出的緣故。事實上，中國的通縮危機仍在持續，加上國內消費疲軟、工業生產下滑，加上川普最近祭出的關稅，將給中國帶來4重威脅。

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事實上，從2023年4月開始，中國CPI已連續22個月低於1%，中國生產者物價指數（PPI）也已連續28個月出現萎縮，顯示通縮壓力沉重。而除了通縮陰霾揮之不去，中國還面臨3重威脅。

首先是消費疲軟。自武漢肺炎疫情大流行以來，中國一直在因應國內消費疲軟，在房市崩盤後，民眾寧願存錢也不願增加支出，即便北京當局放鬆貨幣政策，並採取各種形式的刺激措施。世界銀行的數據顯示，中國國內消費佔GDP（國內生產毛額）的比重遠遠落後世界平均。

其次是工業生產放緩。作為中國經濟的支柱和經濟轉型的重要推動力，工業生產的任何放緩都將引起北京當局的擔憂。去年中國工業企業的獲利下降3.3%，為連續第3年下降。中國官方1月製造業採購經理人指數（PMI）也降至49.1，低於50的景氣榮枯線，並創去年8月以來最低水準。

最後，中國經濟面臨的最顯著威脅是，川普近日宣布對中國所有進口商品加徵10%關稅。儘管對新關稅的預期使得中國去年12月的出口意外成長，但川普的關稅措施暴露出中國經濟對出口的高度依賴，在國內消費疲軟的情況下，將使中國經濟面臨更艱困的時期。

川普10日又宣布對所有國家的鋼鋁產品徵收25%關稅，將直接衝擊全球最大的高鋁生產國中國，使上述問題變得更糟。

高盛分析師陳鑫泉表示，中國1月CPI上漲主要是因為農曆春節比往年更早來臨，食品價格和旅遊相關服務價格上漲，隨著季節性需求的消退，2月可能看不到這種價格上漲趨勢。

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