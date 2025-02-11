川普玩兩面手法 砸腳美國製造、也傷台積電

川普若違背《晶片法案》，不僅傷害台積電，也會危及蘋果晶片在美國的發展計劃。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美媒報導，美國總統川普希望對進口半導體徵稅，揚言取消晶片補貼計劃，若違背《晶片法案》，不僅傷害台積電，也會危及蘋果晶片在美國的發展計劃。

根據晶片補助計劃，美同意以66億美元的補助金補貼台積電，承諾650億美元美國生產能力投資，台積電必須說服川普遵守拜登政府的補貼協議，這才能使其亞利桑那州的投資計畫切實可行。

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9to5Mac報導指出，川普的言論顯然毫無意義，他一方面想迫使外國晶片製造商在美國建立生產基地，另一方面又威脅停止對即將開始生產晶片的製造商資助。

最善意的解讀是，這是一種談判策略。川普希望在交易完成後從台積電獲得進一步的讓步。但目前事態的發展顯示，台積電很難相信川普政府是否提供的任何回報，而最安全的做法，可能會取消擴張計畫。

為避免現有工廠的成本將損失，因此生產幾乎肯定會在美國進行，但如果補貼減少或取消，晶片製造商可能會減少做出更多產量的承諾。

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