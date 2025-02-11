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賴總統釋利多：對加薪企業增3500萬融保額度 保證成數最高9成5

2025/02/11 21:26

「中小微企業多元振興發展計畫」今年啟動，總統賴清德釋出利多。圖為賴總統今晚出席「2025全國中小企業聯合新春團拜」。（記者廖家寧攝）「中小微企業多元振興發展計畫」今年啟動，總統賴清德釋出利多。圖為賴總統今晚出席「2025全國中小企業聯合新春團拜」。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕「中小微企業多元振興發展計畫」今年啟動，總統賴清德釋出利多，投入數位、淨零轉型或是30人以下的中小微企業最高貸款額度可達3500萬元，另對員工加薪的企業，政府再額外提供3500萬元保證融資額度，保證成數最高9成5。

「中小微企業多元振興發展計畫」涵蓋淨零轉型、數位轉型及打通國際國內通路等三大策略，以及普惠金融、優惠租稅及提高信保等三大配套，並提供單一服務窗口0800-056476。

賴清德也釋出利多，為讓企業迅速籌措資金，投入數位、淨零轉型或是30人以下的中小微企業，提供優惠貸款，最高貸款額度可達到3500萬元，對員工加薪的企業，政府再額外提供3500萬元保證融資額度，保證成數最高9成5。

面對國際政經局勢的轉變，賴總統表示，中小微企業的挑戰最大，政府一定會做產業的後盾，供應充足的動力，讓助企業放心經營、民眾安心就業，近年來台灣持續拓展對外貿易、分散市場，多管齊下參與國際市場，讓台灣走向世界，讓台灣經濟更好，也更具韌性能因應挑戰。

賴清德表示，投資台灣三大方案已吸引超過1600家廠商審核通過，總投資金額達2.5兆元，帶動至少20萬個本國就業機會，經濟部已提議延長三大方案至2027年，並擴大適用範圍，讓全球台商和外資企業申請，預估3年可創造6000億元投資，再增加4萬個投資機會。

賴清德續說，要讓企業發展，政府也會持續檢討水、電、土地、人力與人才等議題，同時穩定國內匯率和利率，並下降物價指數，近年來美、日韓、歐洲的消費者物價指數（CPI）約在9%，甚至以上，台灣控制在約3%，去年降至2%，今年目標要將CPI降至1.8%和1.9%區間。

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