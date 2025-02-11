CDP評鑑 臻鼎首獲水安全最高等級「A 級」榮譽

全球PCB龍頭臻鼎於2024年CDP 評級中，在水安全（Water Security）領域首度獲得最高等級「A級」評等。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）於2024年CDP評級中，在水安全（Water Security）領域首度獲得最高等級「A 級」評等，展現公司在水資源管理與永續發展方面的卓越成就。同時，臻鼎在氣候變遷（Climate Change）評級中獲得「B 級」 ，亦突顯公司在環境永續領域的持續進步與承諾。

CDP是全球最具影響力的環境資訊揭露機構之一，致力於促進企業公開環境數據，以強化氣候變遷應對、水資源管理及森林保護等永續行動。目前，全球超過24800家企業，涵蓋全球市場資本總額的三分之二，透過 CDP揭露其在氣候變遷、森林保護及水資源安全方面的管理情況。此外，超過700家資本市場機構，代表總資產超過142兆美元，要求企業透過CDP 揭露其環境相關數據，顯示CDP評鑑已成為衡量企業環境績效的重要國際標準。

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臻鼎於2024年CDP評級中，首次在水安全領域獲得「A 級」領導等級殊榮，臻鼎在水資源風險管理、節水技術創新及水資源永續策略方面的努力獲得國際肯定。

臻鼎表示，公司積極推動水回用專案，透過節水管理及引進水回用技術，逐年提升水回用率，臻鼎承諾2025年廢水回用率維持 50%以上。此外，臻鼎推動AWS（Alliance for Water Stewardship）國際可持續水管理標準專案，不僅自身做好水資源管理，節約用水，提升水資源利用效率，廢水達標排放，公司還致力於當地水流域的水資源保護，與相關方共同努力來提升當地流域水資源的可持續開發利用。2019年臻鼎深圳園區為業界第一家取得AWS白金級認證，隨後臻鼎中國各園區陸續獲得AWS白金級認證。2023年臻鼎主要生產廠均獲得 AWS 白金級認證。

除了在水資源管理方面獲得卓越成就，臻鼎亦持續推動氣候變遷應對策略，今年獲得CDP氣候變遷「B 級」管理等級。臻鼎積極制定氣候變遷管理策略和綠色發展目標，並積極開展各項溫室氣體減量活動，溫室氣體減量策略參考SBTi等方法，評估多元減排情境並結合實現100%的再生能源，達成2050年淨零排放的目標。同時，在供應鏈管理方面，爲提升供應鏈的綠色績效，臻鼎選定綠色供應鏈合作廠商並召開綠色供應鏈研討會，啟動供應鏈環保項目。

公司也積極與供應商及客戶合作，推動回收金屬的使用，並開發創新綠色產品以及低碳解決方案。未來，臻鼎將持續強化水資源永續管理與氣候變遷應對策略，並成為國際綠色供應鏈中的關鍵夥伴。

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