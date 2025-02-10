元太攜手MIT Solve設立「E Ink 創新獎」 提供3年30萬美元獎勵。（元太提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕電子紙大廠E Ink元太科技（8069）今（10）日宣布，與美國麻省理工學院（MIT）旗下的MIT Solve倡議展開合作，推動技術創新以解決全球面臨的挑戰。E Ink將透過「E Ink 創新獎」（E Ink Innovation Prize），於未來三年，總計最高30萬美元約當台幣千萬元獎勵，支持致力於解決全球關鍵問題的創新團隊。

「E Ink與MIT Solve的合作，展現了我們的承諾，亦即希望運用電子紙技術，來解決全球面臨最迫切的挑戰。」元太董事長李政昊表示，我們深信，透過支持創新，將能在全球議題上產生深遠影響，並推動永續變革。

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元太指出，首屆的「E Ink Solve全球挑戰賽」即日起已開放申請，獲獎團隊將於8月揭曉，並於9月正式啟動專案。

「E Ink創新獎」向所有應用電子紙材料、科技或顯示技術的參賽者開放，並致力提出解決全球重大議題的解決方案，這些議題涵蓋建築、教育及跨文化理解等MIT Solve影響所及的領域。

MIT Solve執行董事Hala Hanna說，E Ink 最初於 1997年從MIT 媒體實驗室（MIT Media Lab）孵化誕生，如今再度攜手合作，展開創新挑戰，對我們而言是一個別具意義的歷史時刻，而這樣規模的支持能驅動創意的規模化，並能發揮轉型的影響力。他期待與E Ink共同推動關鍵科技解決方案，共同創造更美好的未來。

MIT Solve 透過創新挑戰競賽與策略合作夥伴關係，尋找並支持科技解決方案，以應對全球挑戰。MIT Solve此次與E Ink的合作，將進一步促進全球邁向更永續、更公平的未來。「E Ink 創新獎」將頒發給最多四支獲選團隊，他們並可以獲得E Ink在專案執行上的額外支持。

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