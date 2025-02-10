劍麟1月營收4.52億元 創同期歷史新高

汽車安全零組件廠劍麟（2228）公布1月合併營收達4.52億元，年增1.81％，改寫同期歷年新高水準。（劍麟提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕汽車安全零組件廠劍麟（2228）公布1月合併營收達4.52億元，年增1.81％，改寫同期歷年新高水準。

劍麟表示，受惠品牌車廠、主要一階（Tier 1）汽車安全零組件供應商等客戶對於車用安全件產品設計以及共同開發需求，帶動客戶黏著度提升，創造旗下膝蓋式及側邊安全氣囊、預縮式安全帶精密導管等產品的拉貨表現保持一定水準，推升汽車事業營收比重達85％，挹注1月營收創同期歷年新高。

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隨著全球汽車安全標準日益嚴格，帶動每輛車配備安全零組件數量的提升，且憑藉劍麟在汽車安全系統產品關鍵研發技術與製造工藝的優勢，深受全球主要一階（Tier 1）汽車安全零組件供應商的青睞，皆為集團整體業務發展持續注入良好成長動能。

展望今年第一季，劍麟積極深化汽車事業主要客戶業務合作，以及持續採取高值化車用安全件產品開發設計，皆有助於帶動集團整體訂單能見度、接單動能保持良好水準，營運審慎樂觀。

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